È partita la Amazfit Week con offerte e codici sconto su smartwatch, cuffie e accessori

Ha preso ufficialmente il via la Amazfit Week, una nuova promozione che si svolge sullo shop online del noto brand e che permette di ottenere fino al 15% di sconto extra su tutti gli ordini compatibili.

La promozione rimarrà valida, salvo esaurimento anticipato delle scorte, fino al 18 aprile e le offerte che ne conseguono toccano smartwatch a brand Amazfit e Zepp, cuffie e accessori.

Offerte Amazfit Week: codici sconto e info utili

Partiamo con il dire che nell’ambito della promozione Amazfit Week sono stati attivati due codici sconto: FIT10 per il 10% di sconto extra e FIT15 per il 15% di sconto extra su ordini con importo minimo di 100 euro.

L’utilizzo dei codici sconto è semplicissimo: basta aggiungere al carrello il prodotto di proprio interesse e poi inserire il codice nel campo apposito.

Dal momento che ogni ordine su Amazfit Shop permette di utilizzare un solo codice, sta al cliente selezionare quello di percentuale superiore. Come detto, il codice FIT15 prevede una soglia minima di 100 euro, ma nessun problema: qualora i prodotti scelti non la raggiungano, è possibile aggiungere un cinturino o un accessorio per farlo.

Inoltre, è sufficiente che uno solo dei prodotti messi in carrello sia compatibile con la promozione per applicare lo sconto anche agli altri.

Per maggiori dettagli, visitate la pagina della promozione Amazfit Week.

Qualche offerta per sfruttare la Amazfit Week

Prima di vedere qualche link utile ai prodotti da acquistare, bisogna precisare che quasi tutti i prodotti (smartwatch, cuffie, accessori) sono compatibili con la promozione Amazfit Week e permettono di ottenere lo sconto anche se acquistati singolarmente.

Fanno eccezione Amazfit GTR 2, GTR 2E, GTS 2 e GTS 2E, che possono usufruire dello sconto (anche quello massimo del 15%) solo se abbinati ad un prodotto compatibile, come ad esempio i cinturini.

Ecco alcune offerte disponibili (da scontare ulteriormente coi codici menzionati):