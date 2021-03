Xiaomi lancia un nuovo condizionatore d’aria multifunzione

Oggi Xiaomi ha continuato il suo evento di lancio iniziato ieri e oltre a presentare lo smartphone pieghevole Mi MIX Fold e annunciare il suo ingresso nel mercato delle auto elettriche, l’azienda ha svelato anche alcuni prodotti per la smart home, uno dei quali è il condizionatore da parete MIJIA Fresh Air Conditioner Pro.

Caratteristiche di MIJIA Fresh Air Conditioner Pro

Il nuovo condizionatore d’aria premium di Xiaomi mette a disposizione tre modalità di trattamento dell’aria: condizionatore, ventilatore e purificatore.

In modalità condizionatore d’aria il dispositivo ha un’efficienza energetica di prima classe pari a 1,5 CV che può ridurre il consumo di elettricità, mentre come ventilatore il condizionatore sfrutta un sistema a doppia turbina ibrida in grado di trattare fino a 60 metri cubi d’aria all’ora.

Quando utilizzato come purificatore MIJIA Fresh Air Conditioner Pro è in grado di raggiungere una sterilizzazione del 99,9% dell’aria in tutta la casa utilizzando la radiazione ultravioletta profonda UV-C.

La base del dispositivo ospita un display che visualizza varie informazioni come la concentrazione di anidride carbonica nella stanza in tempo reale e la temperatura operativa.

Rispetto ai condizionatori d’aria tradizionali, MIJIA Premium Edition offre più funzionalità e una migliore integrazione con l’ecosistema della casa intelligente di Xiaomi.

Disponibilità e prezzo di MIJIA Fresh Air Conditioner Pro

Il condizionatore d’aria premium MIJIA sarà in vendita in Cina dal 2 aprile al prezzo di 3599 yuan, corrispondenti a circa 467 euro, con quattro servizi di installazione esclusivi. Al momento non abbiamo dettagli in merito a un’eventuale commercializzazione del prodotto a livello globale.

Potrebbe interessarti: guida agli acquisti per la smart home