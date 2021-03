Apple rilascia la quinta beta di iOS 14.5, WatchOS 7.4 e macOS Big Sur 11.3: ci sono tantissime novità

Apple ha rilasciato la quinta Beta destinata agli sviluppatori di iOS 14.5, iPadOS 14.5, WatchOS 7.4 e macOS Big Sur 11.3, introducendo interessanti novità su tutti i dispositivi compatibili.

Novità di iOS 14.5 e iPadOS 14.5

Con iOS 14.5 Apple introdurrà, anzitutto, una nuova modalità di sblocco dell’iPhone pensata per rendere il processo più pratico e semplice quando si indossa una mascherina. Peccato, però, che questa nuova funzionalità – chiamata Sblocca con Apple Watch – potrà essere utilizzata solamente da chi è in possesso di uno smartwatch Apple, appunto. L’opzione permette ai possessori di Apple Watch di sbloccare il proprio iPhone senza inserire il codice di sblocco e continuando a indossare la mascherina.

L’aggiornamento introduce anche il supporto globale per il 5G in modalità Dual-SIM sugli iPhone 12, permettendo ai possessori di una doppia SIM 5G di collegarsi e navigare alla velocità delle Reti di quinta generazione con entrambe le schede. Attualmente, la modalità Dual-SIM è limitata alle sole Reti LTE.

Una interessante novità riguarda anche l’app Mappe di Apple. Una nuova funzione permetterà agli utenti di segnalare incidenti, autovelox e pericoli lungo il percorso. Tutto ciò avverrà per mezzo del nuovo pulsante “Segnala” all’interno dell’app Mappe e sarà disponibile anche su CarPlay.

L’aggiornamento ha anche introdotto il supporto a AirPlay 2 per Fintess+, per cui gli abbonati al servizio potranno riprodurre la sessione di allenamento su una smart TV compatibile; e esteso il supporto ai controller di PlayStation 5 e Xbox Series X. Altre novità riguardano:

Aggiunta di nuove emoji , come il cuore in fiamme e la faccina tra le nuvole. Altre emoji sono invece state modificate, come quella delle cuffie, per renderle più simile alle AirPods Max, e quella della siringa, che non contiene più sangue.

L'app "Trova il mio" è stata aggiornata con la nuova scheda "Prodotti" dedicata ai dispositivi non Apple, come le cuffie Beats e gli auricolari wireless Belkin.

Possibilità di stabilire il proprio servizio di musica in streaming preferito da utilizzare quando si chiede a Siri di riprodurre un determinato brano o playlist.

Obbligo di richiedere l'autorizzazione dell'utente per il tracciamento dell'attività su app e servizi di terze parti da parte di un'applicazione.

Design rinnovato per le app Apple News e Podcast.

Novità di watchOS 7.4

Le principali novità di WatchOS 7.4 riguardano, in parte, quelle che abbiamo già visto per iOS 14.5 e iPadOS 14.5. Ovvero la possibilità di sbloccare l’iPhone con un Apple Watch quando si indossa la mascherina, in modo molto simile a quanto già accade con lo sblocco del Mac tramite smartwatch (la funzionalità dovrà essere attivata dalle Impostazioni dell’iPhone, nella scheda dedicata al Face ID). E la possibilità di tramettere in streaming su una smart TV compatibile gli allenamenti del programma Fitness+ tramite AirPlay 2.

Novità di macOS Big Sur 11.3

Anche macOS Big Sur 11.3 introduce importanti e numerose novità. Anzitutto, si avranno maggiori opzioni di personalizzazione per Safari e che consentiranno di organizzare le diverse sezioni come Preferiti, Suggerimenti di Siri e l’Elenco di lettura nella pagina iniziale. Con il prossimo aggiornamento, inoltre, Apple punta a semplificare l’utilizzo di app iOS su Mac M1. Come? Con le Alternative Touch, ovvero delle opzioni che permettono all’utente di sostituire alcuni comandi touch con quelli della tastiera. Oltre ciò, le app iPadOS potranno essere avviate in una finestra più grande sul Mac. Apple ha anche aggiunto la funzione “Emulazione Controller” che permetterà di controllare i giochi iPhone e iPad eseguiti su un Mac M1 con una tastiera e/o un mouse.

Altre novità di MacOS Big Sur 11.3 riguardano:

Possibilità di ordinare i promemoria in base alla data di scadenza, di creazione, priorità o titolo nell’app Promemoria.

Possibilità di accedere velocemente alla sezione Per te di Apple Music mediante apposito collegamento.

Nuova opzione di riproduzione automatica di Apple Music che, al termine di una playlist o di un brano, riproduce canzoni simili a quelle appena ascoltate.

Possibilità di impostare un set di due HomePod come opzione di uscita audio predefinita.

Ricarica ottimizzata in modo tale che la batteria del Mac sia completamente carica prima di un evento pianificato nel calendario.

Supporto per la riproduzione video WebM su Safari.

Novità di tvOS 14.5

Oltre ciò, Apple ha anche rilasciato la quinta beta di tvOS 14.5 destinata agli sviluppatori. La novità più importante e in parte già anticipata riguarda l’estensione del supporto per i controller di PlayStation 5 e Xbox Series X, che potranno in questo modo essere utilizzati per giocare ai titoli di Apple Arcade su una Apple TV.