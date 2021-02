Ecco le beta per sviluppatori di iOS 14.5, iPadOS 14.5, tvOS 14.5 e watchOS 7.4

Ecco le beta per sviluppatori di iOS 14.5, iPadOS 14.5, tvOS 14.5...

A pochi giorni dal rilascio della versione stabile di iOS 14.4 ha preso il via oggi il roll out delle nuove beta, riservate al momento agli sviluppatori.

Le novità delle nuove beta sviluppatori

È dunque il momento di iOS 14.5, iPadOS 14.5, tvOS 14.5 e watchOS 7.4 che, come accade nella maggior parte dei casi non portano grosse novità. Nonostante Apple abbia annunciato che la versione finale di iOS 14.5 porterà la funzione App Tracking Transparency (ATT), che obbligherà le app a chiedere il permesso quando stanno per tracciare gli utenti su app e siti web, il changelog non ne fa menzione.

Ecco dunque che tutte e quattro le beta, almeno in questa fase, si limitano a correggere alcuni bug e a migliorare le prestazioni, con cambiamenti di piccola entità. Se siete registrati al programma per sviluppatori, non vi resta che verificare la presenza dell’aggiornamento attraverso le Impostazioni del vostro dispositivo.

Come scaricare e installare iOS 14.5 beta

Se vi siete iscritti al programma per sviluppatori, ma non avete mai installato una versione beta del sistema operativo. ecco i passaggi da seguire. La prima cosa da fare, ovviamente, è quella di salvare tutti i dati del vostro iPhone. Vi basta collegare l’iPhone al vostro Mac con cavo in dotazione, aprire una finestra del Finder e selezionare il vostro telefono dalla barra laterale.

Dopo aver selezionato “Accoppia” confermate l’intenzione di procedere, inserite il codice di sblocco sull’iPhone e selezionate Backup per effettuare una copia di sicurezza dei vostri dati. Se invece avete già effettuato dei backup potete scegliere la voce “Gestisci backup”, cliccate col tasto destro del mouse sul backup più recente (o quello che volete salvare) e archiviatelo. In questo modo eviterete che il backup venga sovrascritto e potrete utilizzarlo per recuperare i dati nel caso qualcosa andasse storto.

Andate sul sito developer.apple.com, aprire la scheda Discover, selezionare iOS e quindi Download. Accedete con le credenziali sviluppatore in vostro possesso, selezionate Download Restore Images dalla voce iOS 14 beta e scaricate il software per il vostro dispositivo.

Con l’iPhone già collegato secondo la procedura illustrata in precedenza, selezionate “Controlla aggiornamenti” tenendo premuto il tasto Opzione. Si aprirà una finestra con i file più recenti, da dove potrete selezionare il file IPSW appena scaricato. Cliccate su Apri, e successivamente Aggiorna. La procedura richiederà diversi minuti, durante i quali non dovrete scollegare l’iPhone dal vostro Mac.

Come installare iOS 14.5 beta con il profilo

Se avete un account sviluppatore con Apple potete anche attivare il profilo sul vostro iPhone per scaricare via OTA gli aggiornamenti. Entrate su developer.apple.com dal vostro iPhone, andate su Discover, scegliete iOS ed effettuate il login dopo aver premuto Download.

Trovate la sezione beta dedicata a iOS 14 e toccate Download. Ora verrà scaricato il profilo sul vostro iPhone, Chiudete la finestra, aprite le Impostazioni, toccate Profili scaricati, e quindi installate, dopo aver inserito il vostro codice di sblocco. Accettate le condizioni, premete di nuovo Installa e riavviate l’iPhone al termine della procedura.

A questo punto tornate nelle Impostazioni, generali e Aggiornamento Software. Troverete l’aggiornamento che potrà essere scaricato e installato, così da testare le novità annunciate da Apple.

Ovviamente questi passaggi vanno effettuati solo la prima volta, tutti gli aggiornamenti successivi, beta o versioni stabili, arriveranno senza dover scaricare nuovamente il profilo, almeno fino a quando non effettuerete un ripristino completo del sistema.