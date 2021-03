I nuovi iPad, Apple AirTags e la terza generazione di AirPods in arrivo il 23 marzo

Martedì 23 marzo 2021 potrebbe essere il giorno scelto da Apple per il lancio di alcuni nuovi prodotti, come la prossima generazione di Apple iPad, i tanto chiacchierati Apple AirTags e la terza generazione di Apple AirPods.

Sia DuanRui che Jon Prosser su Twitter hanno reso noto che è questa la data che il colosso di Cupertino ha scelto per un nuovo evento di lancio e il caso vuole che sia lo stesso giorno in cui OnePlus presenterà ufficialmente gli smartphone dell’attesa serie OnePlus 9.

Cosa sappiamo di Apple AirTags, nuovi iPad e AirPods di terza generazione

Stando a quanto è emerso sino a questo momento, Apple AirTags dovrebbe rappresentare la soluzione studiata dal colosso di Cupertino per offrire agli utenti un sistema di tracciamento degli oggetti simile a Tile, probabilmente con il supporto alla tecnologia radio a banda ultra larga introdotta con iPhone 11 (consentirà al telefono di individuare esattamente dove si trova un oggetto smarrito, piuttosto che fornire solo una posizione approssimativa).

Per quanto riguarda la nuova generazione di iPad, dovrebbe essere la prima a poter contare su display con tecnologia MiniLED, capace di garantire neri più profondi rispetto agli attuali pannelli LCD (pur non essendo in grado di arrivare ai livelli degli schermi OLED) e ciò grazie ad un sistema di retroilluminazione localizzata che può essere disattivata in zone specifiche.

Infine, le cuffie Apple AirPods 3 dovrebbero caratterizzarsi per un design diverso rispetto a quello della precedente generazione e per il supporto all’audio spaziale mentre dovrebbero mancare alcune delle feature apprezzate in AirPods Pro, come la cancellazione attiva del rumore e la modalità trasparenza.

Probabilmente nei prossimi giorni il colosso di Cupertino inizierà a diramare gli inviti per l’evento di lancio del 23 marzo (come possibile data alternativa il produttore potrebbe optare per il 30 marzo). Staremo a vedere.

