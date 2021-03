Sembra che bisognerà attendere svariati mesi per le AirPods 3 di Apple

In rotta di collisione rispetto ai rumor che vedrebbero Apple impegnato in un evento il prossimo 23 marzo con il probabile arrivo delle cuffie true wireless AirPods 3, in queste ore Ming-Chi Kuo, analista di mercato molto rispettato, ha dichiarato che la produzione di massa del nuovo paio di cuffie true wireless sarebbe previsto per il Q3 2021.

AirPods 3 sono attese per il Q3 2021

Secondo Kuo, quindi, il colosso di Cupertino non sarebbe affatto pronto a presentare uno dei prodotti più popolari e venduti degli ultimi anni, ma bensì bisognerà attendere ancora diversi mesi prima del loro effettivo rilascio sul mercato L’analista ha inoltre previsto che l’azienda di Tim Cook potrebbe vendere meno AirPods rispetto gli anni passati per via della fiorente competizione in quest’ambito, il che potrebbe portare Apple a commercializzare 78 milioni di AirPods per il 2021 contro i 90 milioni dell’anno scorso.

Inoltre, per continuare a spingere la vendita delle cuffie anche a seguito del lancio del modello AirPods 3, sempre secondo Kuo, l’azienda dovrebbe rendere ancora possibile l’acquisto della seconda generazione di AirPods. Come sempre è bene prendere queste indicazioni con il giusto peso, sebbene l’analista abbia spesso azzeccato le mosse di Apple; nessuno è in grado di prevedere i piani di lancio del colosso hi-tech, motivo per cui restiamo con le antenne ben dritte per scoprire ulteriori informazioni sul nuovo modello di cuffie true wireless.

