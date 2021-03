Alta qualità e più scelta che mai con la gamma TV 2021 di LG

In queste ore LG ha presentato la nuova gamma di TV per il 2021, di cui quest’oggi andiamo a conoscere nel dettaglio i modelli, le feature e le caratteristiche del nuovo processore.

Arrivano gli OLED con pixel auto-illuminanti

Partendo dai televisori LG OLED 2021, ovvero i modelli serie Z1, G1, C1, B1 e A1, essi montano i nuovi pannelli con pixel auto-illuminanti in grado di offrire immagini ancora più vivide e realistiche. I modelli G1 montano la nuova tecnologia OLED evo sviluppata per garantire una maggiore luminosità e nitidezza delle immagini, mentre la serie C1 è ideale per gli utenti che invece sono alla ricerca di un’ampia rosa di pannelli da 48″ fino al nuovissimo da 83″. Infine, la serie A1 e B1 è quella indirizzata a chi vuole entrare nel mondo dei TV OLED di LG senza compromessi.

LG QNED MiniLED: il punto di riferimento degli LCD

LG continua ad investire tantissime energie nella sviluppo della nuova generazione di pannelli LCD, e la serie LG QNED Mini LED è il punto di riferimento del settore per chi è alla ricerca di TV LCD a risoluzione 8K (modelli QNED99 e QNED96) e 4K (modelli QNED91). Forti della tecnologia Quantum Dot Nanocell di LG, i modelli sopracitati sfruttano la retroilluminazione Mini LED per offrire neri profondi, colori vibranti e contrasti incredibili rispetto ai classici televisori LCD.

LG NanoCell è il punto di riferimento del settore

Con i modelli a risoluzione 8K (NANO96) e 4K (NANO91, NANO86, NANO81 e NANO75), la serie LG NanoCell per il 2021 utilizzano l’omonima tecnologia a nanoparticelle per ottenere colori e immagini nitide in qualsiasi situazione.

Funzionalità e tanta potenza

Indipendentemente dal tipo di modello di LG TV per il 2021, tutti i televisori fanno affidamento su una serie di tecnologie sviluppate tenendo in considerazione i più importanti standard al mondo per quanto riguarda audio e video. Troviamo, ad esempio, il pieno supporto per il Dolby Vision IQ, il Dolby Atmos, HDR10 Pro e Filmmaker Mode. Tutti i modelli sono certificati Intertek per quanto riguarda la fedeltà cromatica, così come la bassa emissione blu certificata da TÜV Rheinland e l’assenza di sfarfallio rilasciata da Underwriters Laboratories.

I televisori LG del 2021 non sono solo il punto di riferimento per quanto riguarda la visione di contenuti multimediali, ma anche per il gaming. A tal proposito la compagnia sudcoreana annuncia la nuova funzionalità Game Optimizer che si occupa di regolare automaticamente le impostazioni d’immagine del TV in base alla tipologia di gioco (FPS, RPG, eccetera). L’audio è ovviamente uno dei punti di forza dei TV LG e continuerà ad esserlo anche nel 2021 grazie alla funzione Bluetooth Surround Ready, una modalità che garantisce la connessione wireless a più speaker Bluetooth presenti nelle vicinanze.

LG svela il nuovo processore α9 Gen 4 AI adesso in grado di sfruttare algoritmi di deep learningi per analizzare, riconoscere e modulare automaticamente i contenuti audio e video ottimizzandoli in real time al fine di offrire la migliore esperienza possibile. La tecnologia LG AI Picture Pro si occupa di migliorare la qualità delle immagini, AI Sound Pro mima virtualmente l’audio surround 5.1.2 partendo invece da una soluzione a due canali, mentre la feature Auto Volume Leveling si occupa di gestire il giusto livello del volume mentre si passa da un canale all’altro o da un’app all’altra.

Tutto questo viene ovviamente gestito da WebOS 6.0, la nuova versione del sistema operativo dei TV LG rinnovato per il 2021 con una nuova interfaccia utente, l’accesso più rapido alle applicazioni e molto altro. Infine, il nuovo telecomando Magic Remote offre adesso tasti di selezione rapida per i più popolari servizi di streaming.

La nuova collezione di TV LG per il 2021 saranno disponibili in Italia a partire dal Q2 2021.