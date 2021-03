Huawei Band 5 non s’ha da fare, né domani, né mai

Huawei è molto attiva nel settore degli smartwatch, offrendo ai consumatori diverse tipologie di prodotti. Dai dispositivi dalle forme più classiche e standardizzate, come potrebbero essere un Huawei Watch GT o un Huawei Band, a quelli più innovativi. Il Huawei Watch FIT si inserisce in quest’ultima categoria, ponendosi a metà strada tra l’essere uno smartwatch ed un fitness band. Ciò lo si deve, in particolar modo, al suo grande schermo rettangolare, decisamente singolare per essere collocato nell’ala degli smartwatch e fin troppo grande per lo standard dei fitness tracker.

Lo scorso anno, Huawei ha lanciato un bel po’ di dispositivi indossabili, aggiornando alcune delle sue serie più desiderate. Tuttavia, lo scorso anno il colosso cinese non ha lanciato alcun successore del Band 4, mentre in Cina uno smart band è comunque arrivato. Parliamo del Huawei TalkBand B6, un dispositivo davvero particolare che offre la possibilità di staccare il display dal bracciale per utilizzarlo come auricolare Bluetooth.

Niente Huawei Band 5, arriverà direttamente la Serie 6

Il successore di Huawei Band 4 potrebbe arrivare quest’anno, ma non sarà – come ci si potrebbe aspettare – il Huawei Band 5. No. Piuttosto, il colosso cinese lancerà Huawei Band 6 e la sua variante Pro. A diffondere la notizia è @CourageDigitalKing su Weibo, poi riportata anche da Huawei Central.

Stando alle indiscrezioni, Huawei potrebbe organizzare un più grande evento nel corso del quale l’azienda alzerà il sipario non solo sui nuovi smart band, ma anche sui nuovi smartphone della serie P: Huawei P50. Oltre ciò, il leaker suggerisce che quest’anno arriverà anche il successore di Huawei Watch FIT, anche se non è ancora chiaro se questo dispositivo verrà presentato insieme ai dispositivi sopra elencati o giungerà in un secondo momento.

Quanto alle caratteristiche di Huawei Band 6 e Band 6 Pro, non abbiamo ancora alcuna informazione a riguardo. Ma diamo per scontato che offriranno funzionalità aggiornate rispetto ai modelli precedenti, insieme ad un design leggermente rivisitato. A tal proposito ricordiamo che Huawei Band 4 Pro è dotato di un display AMOLED a colori da 0,95 pollici con risoluzione pari a 240 x 120 pixel. Supporta 11 modalità sport ed offre funzionalità come il monitoraggio della frequenza cardiaca, del livello di ossigeno nel sangue, del sonno e dello stress. Il dispositivo è anche dotato di GPS integrato, per cui è in grado di determinare la distanza percorsa e la posizione dell’utente anche se non si è muniti di smartphone.

Al momento Huawei non ha ancora ufficializzato la data di lancio di questi nuovi dispositivi. Se ci saranno nuove informazioni a riguardo, ci assicureremo di tenervi aggiornati.