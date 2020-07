Huawei TalkBand B6 è stata ufficialmente presentata nella giornata di oggi: la casa cinese ha svelato dunque tutti i dettagli della nuova smartband, esattamente come previsto. Andiamo a scoprire tutto su Huawei TalkBand B6 tra caratteristiche tecniche, funzioni, prezzo e uscita.

Caratteristiche tecniche di Huawei TalkBand B6

Huawei TalkBand B6 è una smartband molto completa sia dal punto di vista hardware sia da quello software, anche se di quest’ultimo parleremo più avanti. Rispetto a una classica smartband, il nuovo prodotto si distingue in quanto capace di “trasformarsi” in un’auricolare Bluetooth a tutti gli effetti.

Le caratteristiche tecniche di Huawei TalkBand B6 non deludono: troviamo infatti un display AMOLED 3D flessibile a colori da 1,53 pollici da 326 ppi (460 x 188 pixel) con regolazione adattiva della luminosità e strato antiriflesso, SoC Kirin A1 appositamente sviluppato dalla casa cinese, Bluetooth 5.2, doppio microfono con riduzione del rumore aiutato da un algoritmo di ottimizzazione audio e una batteria da 120 mAh che, secondo Huawei, garantisce fino a 8 ore di conversazione. Grazie alla ricarica rapida, che avviene tramite USB Type-C, 10 minuti sono sufficienti per ulteriori 4 ore.

Non manca la certificazione IP57 contro acqua e polvere.

Design di Huawei TalkBand B6

Huawei TalkBand B6 si presenta come una normale e classica smartband, ma nasconde un “segreto”: la capsula può essere sganciata dal braccialetto e utilizzata come auricolare Bluetooth con copertura in silicone, con un design più comodo da indossare rispetto al modello precedente. Altro dettaglio interessante dell’aspetto della smartband è costituito dalla curvatura dello schermo, che potete apprezzare nelle immagini più in basso.

I colori tra cui scegliere sono cinque e spaziano dai più classici Obsidian Black e Titanium Silver Grey ai più particolari Coral Red, Camellia Brown e Mocha Brown. Il cinturino è in silicone, ma esistono versioni più costose in metallo o pelle.

Software e funzioni di Huawei TalkBand B6

Huawei TalkBand B6 è una smartband ricca di funzioni. Supporta tutte le più classiche funzionalità tipiche di questo genere di dispositivi, come promemoria, notifiche per messaggi di testo, chiamate in arrivo, allarmi e sveglie, meteo e controllo della musica, ma aggiunge altre interessanti chicche: tra queste lo scatto di fotografie da remoto, la scansione di codici QR, la misurazione dei livelli di ossigenazione nel sangue, del battito cardiaco in tempo reale, i livelli di stress e persino i cicli fisiologici femminili.

In più la smartband aderisce al programma di ricerca sulla salute cardiaca avviato dall’Ospedale 301 per supportare il rilevamento dell’aritmia e per monitorare i rischi respiratori nel sonno. Supporta poi 9 modalità sportive, fornendo monitoraggio in tempo reale e analisi dei dati degli allenamenti.

Immagini di Huawei TalkBand B6

Prezzo e uscita di Huawei TalkBand B6

Huawei TalkBand B6 è disponibile in preordine da oggi in Cina e sarà in vendita ufficialmente a partire dal prossimo 6 agosto ai seguenti prezzi:

999 yuan con cinturino in silicone (circa 121 euro)

1199 yuan con cinturino in pelle (circa 145 euro)

1499 yuan con cinturino in metallo (circa 182 euro)

Per il momento non ci sono indicazioni riguardanti l’eventuale disponibilità in Italia, ma vi terremo aggiornati al riguardo.