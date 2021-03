Nuovo leak su Amazfit T-Rex Pro: ecco video hands-on e prezzo in euro

Nuovo leak su Amazfit T-Rex Pro: ecco video hands-on e prezzo in...

Per la seconda volta nel giro di pochi giorni torniamo a parlare di Amazfit T-Rex Pro: del nuovo smartwatch rugged di Huami, atteso al debutto nel corso del 2021, sappiamo ormai praticamente tutto, tranne quando arriverà concretamente sul mercato.

Qualche giorno fa un grosso leak ci aveva dato la possibilità di mostrarvi il design di questo nuovo wearable di Amazfit e di tracciare una prima probabile scheda tecnica.

Questa volta il quadro si fa decisamente più completo: sebbene non sia stato ancora annunciato ufficialmente, Amazfit T-Rex Pro è stato mostrato con tanto di confezione di vendita e in funzione in un primo video hands-on di uno youtuber turco.

Se dal punto di vista del design lo smartwatch sembra praticamente indistinguibile dal modello Amazfit T-Rex da cui deriva, l’autore del video elenca gli upgrade tecnici che sono valsi al nuovo modello l’attributo “Pro”.

In primo luogo, Amazfit T-Rex Pro sarebbe water resistant fino a 10 ATM, doppiando la performance del modello standard. Inoltre, dovrebbe essere dotato di un sensore BioTracker PPG di seconda generazione, che sarebbe in parte responsabile della conseguita capacità di tracciamento di oltre 100 modalità sportive diverse e che, oltre al rilevamento del battito cardiaco, permetterebbe anche il sempre più richiesto monitoraggio SpO2 (la feature viene mostrata in video).

Amazfit avrebbe lavorato sodo anche per migliorare la durata della batteria con il GPS attivo e ci sarebbe riuscita alla grande: al netto di una batteria da 390 mAh identica a quella del modello non Pro, il nuovo T-Rex Pro garantirebbe 40 ore di utilizzo continuativo contro le 20 ore del primo.

Tutto il resto della dotazione tecnica dovrebbe essere rimasto pressoché invariato, dal display AMOLED da 1,3 pollici con vetro protettivo Corning Gorilla Glass 3, passando per la menzionata batteria, responsabile di un’autonomia fino a 18 giorni con utilizzo standard.

Non è tutto per i leak di oggi: un leakster ha infatti condiviso su Twitter uno screenshot proveniente dallo store ufficiale del brand con quello che dovrebbe essere il prezzo di listino europeo di Amazfit T-Rex Pro: l’immagine che vedete qui sopra parla di 169,90 euro, appena 20 euro in più rispetto al prezzo ufficiale del modello standard. Quest’ultimo è attualmente scontato di 40, potete acquistarlo al prezzo di 109,90 euro a questo link.

Se invece siete già proiettati sul modello Pro e preferite aspettare, qui sotto trovate il citato video hands-on.

Vi piace il nuovo Amazfit T-Rex Pro? A questo prezzo, lo acquistereste? Fatecelo sapere nei commenti.

