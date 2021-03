Amazfit T-Rex Pro non ha più segreti grazie a questo leak

Torniamo ad occuparci di Amazfit T-Rex Pro, smartwatch che il popolare produttore di dispositivi indossabili dovrebbe presto lanciare sul mercato, probabilmente già nel corso delle prossime settimane (almeno per quanto riguarda la Cina).

Nelle scorse ore in Rete sono apparse delle anticipazioni su quelle che dovrebbero essere le principali feature di Amazfit T-Rex Pro, accompagnate dalle immagini che ci mostrano anche quello che dovrebbe essere il suo aspetto (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Ecco la presunta scheda tecnica di Amazfit T-Rex Pro

Tra le principali feature del nuovo smartwatch di Huami non dovrebbero mancare un display AMOLED da 1,3 pollici con protezione Gorilla Glass, rivestimento oleofobico e risoluzione 360 x 360 pixel, connettività Bluetooth 5.0 BLE, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, una scocca resistente all’acqua (fino a 10 ATM) e una batteria da 390 mAh.

Ricca la dotazione per quanto riguarda i sensori, tra i quali vi dovrebbero essere un altimetro, un sensore geomagnetico, un giroscopio a 3 assi, un sensore per l’accelerazione a 3 assi e un BioTracker 2 PPG.

Dal punto di vista software il nuovo smartwatch di Huami dovrebbe arrivare sul mercato con un sistema operativo basato su RTOS e dovrebbe essere in grado di supportare i device basati su Android (a partire dalla versione 5.0) e iOS (a partire dalla versione 10.0).

Lo smartwatch dovrebbe avere un peso di 59,4 grammi e le dimensioni della cassa dovrebbero essere pari a 47,7 mm x 47,7 mm x 13,5 mm mentre il suo design sarebbe molto simile a quello di Amazfit T-Rex con tre nuove colorazioni (nera, grigia e verde).

Purtroppo al momento non vi sono informazioni su quando Huami potrebbe lanciare il suo nuovo smartwatch né sul suo possibile prezzo ma è probabile che la presentazione di Amazfit T-Rex Pro sia in programma già per questo mese. Nelle prossime settimane ne sapremo certamente di più, basta avere un po’ di pazienza.

