Amazfit T-Rex Pro e GTR2 eSIM tra le novità in arrivo nel 2021 di Huami

Ne corso del 2020 sono stati parecchi gli smartwatch lanciati da Huami con il brand Amazfit e a quanto pare il 2021 non sarà poi tanto diverso, almeno dal punto di vista numerico. Un nuovo leak ha svelato il nome di almeno quattro smartwatch che arriveranno sul mercato nel corso dei prossimi mesi e si tratta di novità interessanti.

Amazfit Release list:

Amazfit T-Rex Pro (blancw)

Amazfit Health Watch PRO (jiuhuashanpro)

Amazfit GTR 2 eSIM (volga)

Amazfit GTR 2 LTE (volgaw)#AmazfitGTR2 #AmazfitGTS2 — Nils Ahrensmeier (@NilsAhrDE) January 27, 2021

Si parte da Amazfit T-Rex Pro (che potrebbe essere commercializzato con il nome di T-Rex 2), già avvistato presso la FCC con schermo circolare, proprio come il suo predecessore, ricevitore GPS e rilevamento automatico delle attività sportive. Il nuovo dispositivo dovrebbe avere il nome in codice di blancw ma oltre a questo non ci sono altre anticipazioni.

Poche anche le informazioni disponibili per Amazfit Health Watch Pro, successore di un modello mai arrivato sui mercati internazionali. Dopo due anni di sviluppo il dispositivo, con nome in codice jiuhuashapro sembra pronto al debutto, ma ancora una volta potrebbe essere limitato al mercato cinese.

Tra le funzioni del nuovo smartwatch, che dovrebbe mantenere lo schermo rettangolare, dovrebbe esserci la capacità di effettuare un elettrocardiogramma e il rilevamento delle cadute, oltre a nuove funzioni che Huami non mancherà di inserire.

Gli ultimi due smartwatch di cui sono comparsi i nomi in codice sono in realtà delle varianti di Amazfit GTR 2 (da noi recensito qualche tempo fa). la prima, chiamata volga è dotata di eSIM per la connettività cellulare, la seconda, chiamata volgaw è una variante LTE che dovrebbe disporre di uno slot per l’inserimento di una nanoSIM. Per il momento però non ci sono dettagli su eventuali differenze rispetto al modello originale.

Per il momento non abbiamo notizie legate alla disponibilità dei quattro smartwatch, che verosimilmente saranno rilasciati nel corso del 2021. Non mancheremo di riportarvi ulteriori aggiornamenti in merito.