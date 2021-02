Xiaomi G9 è disponibile in Italia in esclusiva e in offerta su eBay

Xiaomi G9 è disponibile in Italia in esclusiva e in offerta su...

Su eBay è già disponibile in esclusiva il nuovo aspirapolvere senza fili Xiaomi G9, con tanto di codice sconto per risparmiare ulteriormente in fase di acquisto. Scopriamo insieme l’offerta e qualcosa in più sul prodotto.

Xiaomi G9 è un aspirapolvere senza fili con batteria sostituibile appena sbarcato sul mercato: in Italia è disponibile all’acquisto da oggi in esclusiva su eBay al prezzo di lancio di 189,99 euro (anziché 239,99 euro, fino al 28 febbraio 2021), ma grazie a un codice sconto è possibile portarselo a casa per una cifra ancora più bassa.

All’interno del noto negozio online si può sfruttare il coupon “PIT10PERTE” per abbassare il prezzo del 10%: Xiaomi G9 è dunque acquistabile fino alla fine del mese (o fino a esaurimento scorte) a 170,99 euro.

L’aspirapolvere Xiaomi mette a disposizione una potenza massima di 120 W ed è alimentato da un motore digitale da 100.000 giri al minuto; tre le modalità di aspirazione disponibili, che ovviamente influenzano l’autonomia: eco (60 minuti), standard (27 minuti) e alta potenza (8 minuti). La batteria si ricarica in 3,5 ore e si può staccare e sostituire facilmente.

Come usare il coupon su eBay

Il coupon “PIT10PERTE” è sfruttabile per ottenere il 10% di sconto su una selezione di prodotti disponibile a questo indirizzo, all’interno della quale compare Xiaomi G9. Si può ottenere un ribasso fino a 50 euro e si potrà utilizzare massimo 10 volte per utente fino al 31 marzo 2021.

Per usare il coupon è sufficiente aggiungere uno dei prodotti al carrello e digitare “PIT10PERTE” nell’apposito spazio (“Aggiungi i coupon“) all’interno del modulo di pagamento. Il sistema dovrebbe già suggerirvi il codice sconto, per cui dovrebbe essere sufficiente mettere la spunta nella casella.