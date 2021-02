Amazon Prime Video sperimenta Watch Party su Android e Fire TV

L’anno scorso Amazon ha presentato una nuova funzionalità per il suo servizio di streaming Prime Video chiamata Watch Party che consente agli abbonati Prime di riunirsi virtualmente con un massimo di 100 persone per guardare film e serie TV, con la possibilità di chattare utilizzando la funzione integrata.

Attualmente Watch Party è disponibile solo per utenti desktop e tramite un browser web, tuttavia sembra che Amazon intenda finalmente rendere questa funzionalità accessibile anche agli utenti di dispositivi mobili.

Watch Party potrebbe arrivare a breve su Android e Fire TV

Analizzando il codice della versione 3.0.290.9347 dell’app Amazon Prime Video gli esperti di XDA hanno scoperto alcune nuove stringhe che suggeriscono che il colosso dell’e-commerce si sta preparando a portare la funzione Watch Party sui dispositivi Android e Fire TV.

La funzionalità sarà probabilmente analoga alla versione desktop e per organizzare un party l’utente dovrà accedere allo spettacolo che desidera guardare e fare clic sull’icona Watch Party. Questa azione genererà un collegamento che l’ospitante potrà condividere con i propri amici e familiari, i quali potranno partecipare al party da un browser web o da uno smartphone.

Secondo una delle stringhe contenute nell’APK dell’app Prime Video gli utenti potranno anche unirsi al party inserendo il codice condiviso dall’ospite.

Al momento non sappiamo quando Amazon prevede di distribuire finalmente la feature nelle sue app Android e Fire TV, inoltre non è chiaro se la funzione sarà disponibile per Android TV, iOS e browser Safari.

