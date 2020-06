Con il distanziamento sociale ancora estremamente importante per contenere la propagazione del Coronavirus, soluzioni come quella di oggi di Amazon permettono di abbattere le barriere e garantire a più persone di guadare assieme un film o una serie TV. La funzione svelata da Amazon prende il nome di Amazon Watch Party, ed al momento è circoscritta ai soli clienti Amazon Prime residenti in America.

Guadare film e serie TV in compagnia

Secondo quanto dichiarato dal colosso dell’eCommerce, Amazon Watch Party permette di creare una sessione privata fino ad un massimo di 100 persone tramite cui guardare contenuti originali (ovvero realizzati direttamente da Amazon) oppure quelli in licenza. Questo include titoli come Fleabag, The Marvelous Mrs. Maisel, Jack Ryan, The Big Sick, The Boys, Homecoming e My Spy, come del resto tutto il catalogo attualmente presente su Amazon Prime Video.

La funzione permette ad un utente di creare una “stanza privata” il cui link può essere poi condiviso con altri utenti muniti di account Amazon Prime, con tanto di controlli playback completamente sincronizzati con il resto dei partecipanti. Allo stato attuale Amazon Watch Party è disponibile solo per gli utenti su desktop, mentre non si sa se e quando potrebbe sbarcare anche su mobile.

Che ne pensate di Amazon Watch Party? Vi piacerebbe utilizzare questa feature per guardare film e serie TV con amici e parenti? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.