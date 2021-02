Arriva la seconda beta di iOS 14.5, iPadOS 14.5 e watchOS 7.4

Dopo il rilascio della prima beta per sviluppatori di iOS 14.5, iPadOS 14.5 e watchOS 7.4, in queste ore il colosso di Cupertino ha avviato il rollout della seconda beta per sviluppatori di iOS 14.5, iPadOS 14.5 e watchOS 7.4.

Le novità della seconda beta per sviluppatori

Come spesso capita in questi casi, il grosso dei cambianti e delle novità della seconda beta per gli sviluppatori è incentrato su iOS. Il sistema operativo mobile di Apple per gli iPhone vede la risoluzione di alcuni problemi e l’integrazione di alcuni piccoli cambiamenti. Innanzitutto sembra essere stato risolto il bug che comportava la tinta verde del display in alcune condizioni di utilizzo. L’applicazione Musica può sfruttare adesso una nuova gesture che facilita l’aggiunta di nuove tracce nella coda di riproduzione tramite uno swipe, così come l’integrazione di un nuovo menu pop-up per gestire alcune opzioni dell’app.

La nuova beta per gli sviluppatori aggiunge ben 200 Emoji, tra cui una sulle cuffie Apple AirPods Max ed un piccolo cambiamento alla emoji della siringa che non mostra più il sangue ma bensì un liquido incolore. Su iOS 14.5 è stato aggiunto un nuovo feedback aptico che riproduce una breve ma intensa vibrazione tripla dopo aver rimosso un accessorio MagSafe, mentre è stato scovato un rimando ad un inedito “battery pack” che potrebbe rappresentare un accessorio MagSafe non ancora svelato.

La seconda beta di iPadOS 14.5 integra un piccolo cambiamento circa la gestione audio dei tablet Apple con la cover Smart Folio. Quando il display è completamente coperto dalla Smart Folio, il microfono di sistema dell’iPad viene adesso mutato sull’ottava generazione di iPad, la quarta generazione di iPad Air, la seconda generazione di iPad Pro da 11 pollici e la quarta generazione di iPad Pro da 12,9 pollici.

Poche novità, infine, per Apple Watch che, lo ricordiamo, quando verrà aggiornato a watchOS 7.4, permetterà agli utenti muniti di mascherina di sbloccare il proprio iPhone semplicemente indossando un Apple Watch sbloccato.

Come installare la seconda beta

La seconda beta di iOS 14.5 e iPadOS 14.5 può essere immediatamente scaricata tramite OTA su iPhone e iPad tramite il percorso Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software. Per la seconda beta di watchOS 7.4, invece, è necessario procedere alla installazione tramite l’applicazione Watch su iOS.