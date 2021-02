EasyPark sbarca su Apple CarPlay: la sosta si programma dal cruscotto

La possibilità di sviluppare app per il parcheggio su Apple CarPlay è una delle novità introdotte con il lancio di iOS 14 lo scorso settembre, insieme alle applicazioni per la ricarica dei veicoli elettrici e i servizi di food delivery.

EasyPark, il servizio che permette di pagare la sosta tramite smartphone in 460 città italiane, ha annunciato un importante aggiornamento della propria app per iPhone che aggiunge la compatibilità con Apple CarPlay.

La nuova integrazione consente di visualizzare la tariffa del parcheggio in cui ci si trova e di programmare e avviare la sosta direttamente dallo schermo touch dell’infotainment della propria auto.

EasyPark è la prima app per il parcheggio su Apple CarPlay

EasyPark è la prima app per il parcheggio ad essere integrata in CarPlay in Europa dal lancio della piattaforma avvenuto nel 2014.

Il numero di applicazioni disponibili per CarPlay è ancora molto limitato, anche per via delle rigide linee guida imposte da Apple al fine di promuovere la sicurezza alla guida.

EasyPark è stata fondata in Svezia una ventina di anni fa e attualmente è attiva in 20 paesi, permettendo agli utenti di pagare la sosta in 2200 città in tutta Europa con la sua app.

