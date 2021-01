Le cuffie Amazfit ZenBuds e PowerBuds sono disponibili all’acquisto

Continua a crescere la presenza dei prodotti smart di Amazfit nel nostro Paese, ed in queste ore gli auricolari Amazfit ZenBuds e Amazfit PowerBuds sono finalmente disponibili all’acquisto su Amazon.

Amazfit ZenBuds

Partendo da Amazfit ZenBuds, questo set di auricolari rappresenta il modello di punta (rispetto al modello PowerBuds) per gli utenti interessanti ad un modello con riduzione dei rumori di fondo. Oltre al prezzo decisamente concorrenziale e al design curato e ricercato – anche la basetta di ricarica non sembra più finalmente una copia delle AirPods di Apple -, gli auricolari Amazfit ZenBuds possiedono alcune feature particolari come ad esempio l’interruzione automatica della riproduzione audio se ci si addormenta.

Acquista Amazfit ZenBuds a 139,90 euro

Amazfit PowerBuds

Passando invece ad Amazfit PowerBuds, il paio di auricolari è invece prettamente indicato agli sportivi e a chi pratica sport al chiuso e all’aperto. Oltre ad un design con aletta per ancorare gli auricolari al padiglione delle orecchie, il device integra un sensore ottico PPG in grado di rilevare con precisione la frequenza cardiaca durante l’allenamento ed eventualmente ricevere notifiche vocali in caso di frequenza superiore al limite impostato. La certificazione IP55 rende Amazfit PowerBuds ideale anche per essere indossati in presenza di acqua o sudore.

Acquista Amazfit PowerBuds a 89,99 euro

Purtroppo non ci sono novità per quanto riguarda i prodotti Amazfit AirRun, un tapis roulant pieghevole con altoparlanti, e la bilancia smart Amazfit Smart Scale. È possibile che verranno resi disponibili nel corso delle prossime settimane.

