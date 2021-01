Ecco Equinox, la serie Netflix paragonata a Dark e Stranger Things

La serie danese Equinox ha debuttato online il 30 dicembre e in pochi giorni è entrata nella top ten dei titoli più visti.

La produzione originale Netflix, che nel 2021 offrirà nuovi film ogni settimana, è ingiustamente paragonata alle serie Dark e Stranger Things e riporta a galla l’antico culto di Ostara, custode della Primavera.

La serie Netflix Equinox sfida Dark e Stranger Things

Equinox racconta la storia di Astrid, una giovane madre che ha perso la sorella maggiore Ida in un misterioso incidente in cui si è dissolta nel nulla insieme a venti compagni di classe la sera della festa per il diploma.

Il pullmino sul quale viaggiava si è ribaltato nel mezzo di un bosco e solo tre ragazzi sono sopravvissuti, mentre gli altri sono spariti senza lasciare nessun indizio.

Nonostante siano rimasti illesi, i tre più cari amici di Ida hanno perso ogni ricordo o traccia di razionalità fino a impazzire uno ad uno, ma uno di loro, nel suo ultimo sprazzo di lucidità, ha deciso di telefonare ad Astrid per confessare una storia inquietante che ha sempre taciuto, in cui le azioni di quattro ragazzini si sono pericolosamente intrecciate con la potenza oscura degli dei.

Secondo Jakob, Ida e compagni sarebbero spariti per cause sovrannaturali, pertanto Astrid, perseguitata per tutta la vita da tremende visioni di un Sottosopra buio e nebbioso, ha deciso di partire per Copenaghen per tentare di ricostruire l’accaduto.

