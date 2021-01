Ecco webOS 6.0: tante nuove feature per migliorare l’esperienza visiva

Se siete fra i tanti che posseggono uno smart TV LG, in queste ore il colosso sudcoreano ha annunciato l’aggiornamento di webOS alla versione 6.0. I prodotti interessanti fanno riferimento alla linea di smart TV OLED, QNED Mini LED, NanoCell e UHD del 2021, i quali saranno in grado di sfruttare fin da subito le tantissime novità che l’azienda ha realizzato per i suoi smart TV.

Tantissime novità e miglioramenti

Migliora sensibilmente il supporto ai comandi vocali con LG ThinQ AI, tramite cui gli utenti potranno utilizzare Google Assistant o Amazon Alexa per impartire nuovi comandi al TV semplicemente tramite la propria voce. La versione 6.0 di webOS migliora inoltre la schermata iniziale per renderla più fruibile, user friendly e per accedere con maggiore facilità e rapidità alle applicazioni più utilizzate o ai contenti raccomandati in base ai programmi già visti.

Magic Explorer, la versione migliorata di Magic Link, permette agli utenti di scoprire rapidamente tutte le più importanti informazioni circa gli attori di un film, in luogo in cui è stato girato e molto altro. Tramite il Magic Remote sarà più semplice navigare e controllare tutti i menu e i tasti di webOS, mentre i tasti rapidi per Netflix, Amazon Prime Video e Disney+ permetteranno di guardare rapidamente i propri contenuti preferiti sulle più importanti piattaforme di streaming del momento.

“L’ultima versione della nostra piattaforma TV webOS 6.0 rappresenta l’aggiornamento più significativo da quando abbiamo introdotto webOS per la prima volta nel 2014“, sottolinea Park Hyoung-sei, Presidente Home Entertainment di LG, che aggiunge come “con la nuova edizione di webOS, LG sta dimostrando il suo impegno nell’offrire servizi, prodotti e tecnologie che rispondano alle esigenze e ai desideri dei nostri stimati clienti“.

È probabile che scopriremo molto di più sulla versione 6.0 di webOS di LG a partire dai prossimi giorni, quando la compagnia svelerà le più importanti feature del nuovo OS tramite il tour virtuale atteso al CES 2021.

Potrebbe interessarti anche: migliori smart TV