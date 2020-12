Xiaomi Mi Reader Pro è un eBook reader con specifiche al top

Nella giornata di oggi, 15 dicembre 2020, Xiaomi ha annunciato ufficialmente il proprio nuovo eBook reader di riferimento: Xiaomi Mi Reader Pro presenta numerose caratteristiche interessanti ed è chiamato a prendere il posto del Mi Reader introdotto lo scorso anno.

Xiaomi Mi Reader Pro si presenta con un ampio display e-Ink piatto da 7,8 pollici, con risoluzione di 1872 x 1404 pixel e una densità di 300 PPI. Lo schermo è dotato di sovrailluminazione LED regolabile su 24 livelli e su diverse temperature di colore, in modo da rendere la lettura confortevole in qualsiasi condizione. In questo senso un contributo importante arriva anche dalla finitura anti-riflesso.

Per quanto riguarda gli ingombri, si tratta di un eBook reader che pesa 251 g ed è spesso appena 7 mm.

La scheda tecnica di Xiaomi Mi Reader Pro è decisamente completa e comprende un SoC quad-core non meglio specificato, connettività Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.0, 2GB di RAM e 32 GB di memoria interna. Il device dispone di un controller EPDC per scorrere tra le pagine in modo fluido ed efficiente.

A tal proposito, la batteria da 3.200 mAh si ricarica tramite porta USB-C e promette fino a 70 giorni di autonomia in standby.

Quanto alla parte software, Xiaomi Mi Reader Pro si basa su Android 8.1 Oreo e supporta Baidu cloud, WeChat Reading e multi-view cloud one-click login and download. I formati supportati comprendono txt, epub, pdf e Office.

Tra le altre funzioni, meritano una menzione il supporto alla ricerca vocale e la individuazione automatica delle parole chiave, che rendono più agevoli le operazioni di scrittura, ricerca e lettura.

Xiaomi Mi Reader Pro, apparso su Weibo, viene proposto nella sola colorazione nera al prezzo di 1.099 yuan (circa 138 euro al cambio) ed è disponibile in Cina tramite la piattaforma Mi Crowdfunding.