Le ultime anticipazioni su iPhone 13 e la nuova generazione di iPad

Il 2020 è ormai agli sgoccioli ed è normale che appassionati e addetti ai lavori inizino a focalizzare le proprie attenzioni sulle principali novità del prossimo anno, tra le quali vi sono anche Apple iPhone 13 e Apple iPad 10.5″ 2021, device al centro di alcune indiscrezioni nelle ultime ore.

Per iPhone 13 non ci dovrebbero essere ritardi

Iniziando dalla prossima generazione del melafonino, a dire dell’analista Ming-Chi Kuo per iPhone 12 il colosso di Cupertino non dovrebbe affrontare i problemi riscontrati per iPhone 12 a causa della pandemia di Coronavirus (in particolare quelli relativi alla produzione) e ciò significa che il lancio non dovrebbe avvenire in ritardo.

Apple è già al lavoro sui modelli della serie iPhone 13 (dovrebbe essere questo il nome ufficiale), così come sul processore Apple A15, ossia la CPU che dovrebbe animare tali device e la produzione di massa dovrebbe essere avviata nei tempi previsti dall’azienda.

Nel 2021, pertanto, l’evento di lancio si dovrebbe svolgere già nel corso di settembre e, probabilmente, anche l’esordio sul mercato di iPhone 13 avverrà in quel mese.

Le presunte principali feature di Apple iPad 10.5″ 2021

Nelle scorse ore Tron ha svelato su Twitter quelle che dovrebbero essere le principali feature dell’iPad da 10,5 pollici di prossima generazione.

A suo dire, il nuovo iPad sarà animato da un processore Apple A13 (ossia quello che è stato usato su iPhone 11) e potrà contare su un display Retina da 10,5 pollici (con cornici più ridotte rispetto a quelle dell’attuale modello), 4 GB di RAM, una scocca più sottile e leggera, il tasto Home fisico con sensore Touch ID.

Il tablet dovrebbe essere lanciato all’inizio del 2021 e negli Stati Uniti potrebbe essere venduto ad un prezzo di partenza di 299 dollari (l’attuale modello è arrivato sul mercato ad un prezzo di partenza di 329 dollari).

Probabilmente nelle prossime settimane le indiscrezioni e gli “avvistamenti” non mancheranno. Basta avere un po’ di pazienza.

