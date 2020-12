Disney+ diventa più caro, ma l’abbonamento si allarga con tanti nuovi contenuti

Dopo la notizia dell’arrivo di più di 50 nuovi titoli nei prossimi anni, arrivano ulteriori novità per quanto riguarda l’abbonamento Disney+. Si tratta di una bella e di una cattiva notizia, diretta “conseguenza” della prima, entrambe svelate durante l’Investor Day del 10 dicembre 2020: in Europa e in Italia sono in arrivo i contenuti Star, ma a fronte di un aumento del costo mensile dell’abbonamento.

Disney+ diventa più ricco con Star, ma aumenta il prezzo dell’abbonamento

Nel corso dell’Investor Day 2020 Disney ha fatto diversi annunci, svelando i dati sugli abbonati (quasi 87 milioni al 2 dicembre 2020) e alcune delle novità in arrivo in futuro sul suo servizio di streaming. Tra le buone notizie abbiamo l’introduzione dei contenuti Star, che andranno ad affiancare a partire da febbraio 2021 le produzioni Disney, Pixar, Marvel, e National Geographic.

Grazie a Star, il catalogo Disney+ si amplierà accogliendo produzioni targate FX, 20th Century Studios, 20th Television e non solo. Tutto questo ha ovviamente un costo, e proprio per questo motivo a partire dal 23 febbraio 2021 l’abbonamento Disney+ subirà un aumento di prezzo: si passerà dagli attuali 6,99 euro a 8,99 euro, con 2 euro di rincaro (da 69,99 a 89,99 la sottoscrizione annuale).

