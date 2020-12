Sono arrivati gli Sconti per le Feste Trony, con tante offerte per tutti

Sono arrivati gli Sconti per le Feste Trony, con tante offerte per...

Trony lancia gli Sconti per le Feste, un’iniziativa valida online fino all’11 dicembre 2020 con diverse proposte tecnologiche: troviamo offerte su smartphone, tablet, smart TV, cuffie, PC, smartwatch e non solo. Andiamo a scoprire insieme quelle più interessanti.

Le offerte online degli Sconti per le Feste Trony

Gli Sconti per le Feste di Trony mettono a disposizione tante offerte online, unite in alcuni casi alla spedizione gratuita ed eventualmente alla possibilità di rateizzare il pagamento in 20 mesi (partendo da 399 euro). Scopriamo le migliori occasioni disponibili fino all’11 dicembre sul sito.

Offerte smartphone, wearable e cuffie Trony

Samsung Galaxy Z Fold2 a 1955 euro

Motorola Razr 5G a 1339 euro

iPhone SE 2020 64 GB a 479 euro

Redmi Note 9S 6-128 GB a 199,90 euro

LG K52 a 199 euro

Samsung Galaxy A30s a 185 euro

Huawei P Smart 2020 a 175 euro

Alcatel 3X 2020 a 149 euro

LG K51S a 129 euro

Apple Watch Series 3 GPS+Cellular 42 mm a 279 euro

Apple Watch Nike+ Series 3 GPS+Cellular 42 mm a 269 euro

Apple Watch Series 3 GPS+Cellular 38 mm a 259 euro

Apple Watch Nike+ Series 3 GPS+Cellular 38 mm a 249 euro

Apple Watch Nike+ Series 3 GPS 42 mm a 229 euro

Apple Watch Nike+ Series 3 GPS 38 mm a 199 euro

Huawei FreeBuds 3 a 119 euro

Samsung Galaxy Buds+ a 95 euro

Offerte informatica Trony

Apple MacBook Pro MR972T/A a 3169 euro

Microsoft Surface Laptop 3 i5 8-256 GB a 1469 euro

Lenovo Legion T5 28IMB05 a 1129 euro

Samsung Galaxy Tab S7 LTE a 829 euro

Samsung Galaxy Tab S6 Wi-Fi a 789 euro

Acer XC-830 a 389 euro

Huawei MatePad 10.4 a 329 euro

Lenovo Tab TB-X606FA a 289 euro

Samsung Galaxy Tab A 8″ 4G a 179 euro

Lenovo Ideatab 10 ZA6V0056SE a 169 euro

Offerte TV Trony

Panasonic OLED TX-65HZ1000E a 1999 euro

Panasonic OLED TX-55HZ1000E a 1349 euro

Sony KD-65XH8096 a 950 euro

LG 65NANO816NA a 799 euro

Panasonic TX-50HX810E a 599 euro

Samsung UE43TU8070 a 385 euro

Queste le offerte più interessanti degli Sconti per le Feste disponibili sul sito Trony.