Ritorna da Trony “Il meno caro lo paghi la metà”, con sconti fino al 50%

Da Trony torna l’iniziativa “Il meno caro lo paghi la metà” con i nuovi volantini validi a partire da oggi, 3 novembre 2020. Parliamo al plurale perché come spesso capita si tratta di una promozione con qualche piccola variazione in base alla zona d’Italia, che comprende anche il periodo di validità.

Le offerte del volantino Trony di dicembre 2020

Il funzionamento di base del volantino Trony “Il meno caro lo paghi la metà” è piuttosto semplice: acquistando due prodotti evidenziati nei punti vendita aderenti è possibile usufruire di uno sconto del 50% su quello meno caro. Purtroppo ci sono alcune importanti limitazioni: innanzitutto, come già specificato, la promozione è valida solo sui prodotti contrassegnati nei negozi; inoltre non è possibile sfruttarla per due prodotti della stessa categoria per quanto riguarda TV e iRobot e non è compatibile con le categorie telefonia, informatica, mobilità elettrica, videogiochi, console e fotografia (oltre ai soliti buoni, servizi, ricariche e così via).

Per quanto concerne queste categorie rimangono comunque alcune offerte di tipo classico: andiamo a scoprire le più interessanti.

Offerte smartphone, accessori e wearable Trony

Offerte informatica Trony

Lenovo Ideapad 5 14ARE05 81YM004LIX a 849 euro

HP Pavilion Desktop TP01-1003NL a 749 euro

Acer Aspire 3 A315-23-R3B4 a 529 euro

Samsung Galaxy Tab A7 LTE a 259 euro

Huawei MatePad T 10 LTE a 179 euro (159 euro versione Wi-Fi)

Lenovo Tab M10 LTE a 159 euro

modem Fritz!Box 7590 a 199 euro

router D-Link 4G LTE DWR-921 a 79,99 euro

Altre offerte Trony

fotocamera Nikon D5600 + 18/55 VR AF-P + borsa a 648 euro

monopattino Nilox Doc 8five a 299 euro

Nintendo Switch Lite + Animal Crossing New Horizons a 269,99 euro

FIFA 21 PS4, Xbox One e Switch a 39,99 euro

Queste dunque le offerte Trony più interessanti del nuovo volantino “Il meno caro lo paghi la metà”, disponibile fino al 24 o al 31 dicembre in base alla zona d’Italia. Per sfogliare il volantino del negozio più vicino a voi potete seguire questo link.

