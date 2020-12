Il Black Friday arriva oggi su Amazon Francia: ecco le migliori offerte tech

Il Black Friday in Francia è arrivato con una settimana di ritardo a causa della pandemia COVID-19, e ovviamente tra le tantissime proposte non potevano che spiccare quelle di Amazon Francia. Gli acquisti possono essere fatti senza problemi anche dall’Italia utilizzando il solito account Amazon (ecco come comprare su Amazon Francia, e non solo).

Le migliori offerte tech del Black Friday di Amazon Francia

Visto che ci troviamo nell’Unione Europea possiamo godere di una sorta di “secondo Black Friday”, magari approfittando di alcune offerte che ci sono sfuggite durante il nostro Black Friday. Amazon Francia spedisce infatti in Italia, anche se a fronte di un costo di spedizione aggiuntivo (niente invio gratuito, nemmeno con abbonamento Prime).

Andiamo dunque a scoprire una selezione delle migliori offerte del Black Friday di Amazon Francia:

Offerte Apple Black Friday Amazon Francia

Offerte TV e monitor Black Friday Amazon Francia

Offerte wearable e cuffie Black Friday Amazon Francia

Altre offerte Black Friday Amazon Francia

A questo link potete trovare anche una selezione di notebook, ma fate attenzione in quanto dispongono di tastiera con un layout diverso dal nostro (AZERTY al posto di QWERTY). Se volete scoprire tutte le offerte Amazon Francia di questo Black Friday 2020 ritardatario non vi resta che seguire il link qui sotto.

