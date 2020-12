Fitbit annuncia un piano di sostituzione di alcuni Fitbit Sense

Fitbit Sense, smartwatch di nuova generazione presentato in piena estate, è munito di tutta una serie di sensori in grado di tracciare non solo l’andamento del battito cardiaco tramite l’ECG, ma anche di una specifica applicazione che, in tandem con il sensore fisico, è in grado di individuare eventuali fibrillazioni atriali. Va da sé, quindi, che il connubio app e sensore non solo deve andare sempre all’unisono, ma deve anche essere privo di bug che possano in qualche modo inficiarne la lettura.

Un bug impedisce la lettura dei valori ECG

È proprio per questo motivo se alcuni utenti muniti di Fitbit Sense stanno pubblicando post sul forum ufficiale circa eventuali email da parte di Fitbit per un piano di sostituzione di alcuni Fitbit Sense. Il motivo di questo piano di sostituzione, come specificato a The Verge, interessa una piccolissima frazione di utenti e riguarda un bug dell’applicazione EKG (ECG in USA) che è responsabile di una lettura inconcludente dei dati.

Il piano di sostituzione che prevede anche la spedizione gratuita di un sample nuovo e funzionante sembra non interessare future spedizioni di Fitbit Sense, quasi a sottolineare che si tratterebbe di un bug relativo ad uno stock fallato di smartwatch.

