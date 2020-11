Saturimetro e termometro a infrarossi a 12 euro in questa imperdibile offerta

Il Black Friday è ormai entrato nel vivo e le offerte sul web impazzano, permettendo di ottenere grossi risparmi su moltissimi prodotti, tecnologici e non. Ci sono un paio di prodotti che sono diventati indispensabili nel corso di questo 2020, a causa della pandemia legata al coronavirus, e che fino a qualche mese fa erano sconosciuti.

Parliamo di saturimetri, per conoscere il livello di ossigeno nel sangue, e di termometri a infrarossi che permettono di sapere istantaneamente la temperatura corporea. In rete ci sono moltissime offerte per questi prodotti, che potete acquistare anche nelle comuni farmacie, ma oggi vi segnaliamo un’offerta combinata disponibile su Amazon, per averli entrambi a un prezzo straordinario.

Il saturimetro è il classico modello da dito, con display integrato, che permette di conoscere in pochi secondi l’ossigenazione del sangue. In questo modo è più facile capire se ci sono problemi che riguardano l’apparato respiratorio, quello più colpito dal coronavirus. Un valore inferiore al 94% solitamente fa scattare il campanello d’allarme ed è consigliabile contattare il proprio medico per ottenere maggiori consigli.

Il saturimetro (qui trovate la nostra guida ai migliori) funziona con due batterie AA e si spegne automaticamente dopo alcuni secondi di inutilizzo e offre anche la misurazione del battito cardiaco.

Il termometro a infrarossi ha un design meno “minaccioso” dei classici modelli a pistola, è decisamente più gradevole esteticamente e offre una misurazione istantanea della temperatura corporea. La retroilluminazione del display cambia a seconda della temperatura, per un riscontro visivo immediato.

Verde per la temperatura normale, gialla per quella superiore ai 37,5 gradi, rossa per quelle più elevate. La misurazione avviene a qualche centimetro di distanza dalla pelle per cui non sarà necessaria la sanificazione a ogni utilizzo. Anche per questa tipologia di prodotti vi ricordiamo la nostra guida ai modelli presenti sul mercato.

In occasione del Black Friday la coppia di prodotti è in vendita su Amazon con uno sconto esagerato: invece di 39,96 euro li pagherete appena 11,99 euro, utilizzando il coupon indicato qui sotto. Non fatevi scappare questa promozione se ancora vi mancano questi dispositivi in casa.