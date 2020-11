Volete sapere quali sono i migliori saturimetri presenti sul mercato? Siete giunti nel posto giusto. In questa guida vi spiegheremo le funzioni dei saturimetri commerciali, vi spiegheremo la loro utilità e il loro funzionamento, segnalandovi i migliori presenti sul mercato. In appendice alla guida troverete anche i migliori smartwatch in grado di fornire il valore della saturazione del sangue, un dato per molti versi importante. Scopriamo dunque quali sono i migliori saturimetri del mese di novembre 2020.

Cos’è un saturimetro

Anche se da tempo sono presenti sul mercato i saturimetri, è nel 2020 che sono diventati improvvisamente noti a causa della pandemia legata al coronavirus Sars-COV2, che attacca le vie respiratorie provocando nei casi più gravi una polmonite bilaterale interstiziale.

Il saturimetro, chiamato spesso pulsossimetro, serve a misurare l’ossigenazione nel sangue, per capire se i polmoni riescono ad assorbirne in quantità sufficiente dall’aria respirata. Viene solitamente utilizzato per pazienti affetti da asma, bronchite cronica o altre infezioni dell’apparato respiratorio.

Il valore riportato dal saturimetro, indicato solitamente con la sigla SpO2, dovrebbe di norma superare il 97% ma anche valori fino al 94% possono essere validi, soprattutto in pazienti affetti da patologie. La situazione si fa indubbiamente preoccupante quando il valore SpO2 scende al di sotto del 90% e in questo caso è necessario rivolgersi con urgenza a personale medico.

Oltre al valore dell’ossigenazione il saturimetro misura anche la frequenza cardiaca, indicata in battiti al minuto.

Come funziona il saturimetro

I classici saturimetri in commercio, inclusi quelli professionali in uso dal personale medico, sono dei piccoli dispositivi da applicare a un dito o, nel caso dei neonati, a un piede. Il principio di funzionamento è quello della spettrofotometria, con due diodi fotoemittenti da un lato della pinza e un rilevatore sul lato opposto.

I diodi emettono fasci di luce che ricadono nell’intervallo della luce rossa e infrarossa e attraversano i tessuti del dito, arrivando sul lato opposto. Le radiazioni luminose vengono assorbire dall’emoglobina legata all’ossigeno (luce infrarossa) e da quella non legata all’ossigeno (luce rossa).

Elaborando la quantità di luce ricevuta rispetto a quella emessa, il processore interno è in grado di stabilire il valore della saturazione dell’ossigeno, visualizzandola sul display dello strumento.

Non ci sono controindicazioni nell’uso di un saturimetri, visto che non risulta invasivo ed è molto semplice da utilizzare, anche da persone senza esperienza. Inoltre la misurazione è molto rapida e il procedimento è completamente indolore.

I migliori saturimetri

In questa sezione trovate dunque quelli che, a nostro avviso, sono i modelli più validi tra quelli che potete reperire facilmente in commercio. Si tratta di prodotti in grado di fornire misurazioni affidabili, in linea con gli strumenti professionali utilizzati negli ospedali o dai medici della mutua.

Vi proponiamo alcuni modelli da dito, inclusa una variante per i più piccoli, e un paio di modelli più evoluti (da dito e da polso) che possono essere collegati allo smartphone per una più facile consultazione. La lista è aggiornata al mese di novembre 2020 ma la terremo costantemente aggiornata per riportarvi le eventuali novità del mercato.

Saturimetro Hylogy

Semplice da utilizzare questo saturimetro a pinza, in grado di misurare la frequenza cardiaca e il livello SpO2. Grazie al sensore di gravità è possibile leggere lo schermo in qualsiasi posizione, avendo sempre le scritte perfettamente leggibili.

Il rivestimento della parte a contatto col dito è in silicone medico per evitare qualsiasi reazione allergica e garantire allo stesso tempo la massima comodità.

Potete acquistarlo su Amazon a 39,99 euro

Saturimetro Goeco

Decisamente facile da utilizzare anche il modello Goeco, con un singolo pulsante per accensione e misurazione, schermi bicolore visibile in tutte le direzioni, con sei diverse modalità di visualizzazione.

Vengono misurati il livello di ossigeno nel sangue e la frequenza cardiaca, con l’aggiornamento in tempo reale dei dati visualizzati. Funziona con due batterie di tipo AAA.

Lo trovate su Amazon a 13,88 euro

Saturimetro Asoway

Il modello Asoway si distingue dagli altri per lo schermo LED a segmenti rossi, con caratteri molto grandi e ben visibili anche da persone anziane. Offre la lettura immediata della saturazione e della frequenza cardiaca, con la misurazione che richiede solo alcuni secondi.

È possibile regolare l’intensità luminosa dei LED e impostare dei valori di SpO2 oltre i quali far suonare un allarme.

È in vendita su Amazon a 36,99 euro

Saturimetro A5

Dispone di uno schermo OLED da 1,3 pollici questo saturimetro A5, con scritte di colore azzurro su sfondo nero. Utilizza due batterie AAA (fornite in dotazione) e in soli 8 secondi offre la misurazione di SpO2 e frequenza cardiaca.

Visualizza anche l’indice di perfusione per capire la quantità di ossigeno assorbita dalle cellule.

Potete acquistarlo su Amazon a 29,00 euro

Saturimetro per bambini HOMIEE

Se avete dei bambini piccoli e volete tenere sotto controllo anche i loro parametri vitali, ecco una simpatica soluzione targata HOMIEE. Le funzioni sono quelle classiche, con la misurazione della saturazione e della frequenza cardiaca, con uno schermo OLED bicolore.

Anche in questo caso bastano appena 8 secondi per la misurazione e per risparmiare batteria lo strumento si spegne dopo 8 secondi di inutilizzo. Funziona con due batterie AAA incluse.

È disponibile su Amazon a 39,99 euro

Saturimetro ViATOM Bluetooth

Decisamente più evoluto degli altri modelli è il saturimetro di ViATOM, dotato di schermo a due colori. Misura la frequenza cardiaca e il livello di ossigeno del sangue.

La sua peculiarità è quella di potersi collegare a uno smartphone, tramite un’app gratuita, per memorizzare fino a 12 gruppi di dati diversi, per avere sotto controllo i dati dell’intera famiglia. L’applicazione è disponibile sia per Android che per iOS.

Lo potete acquistare su Amazon a 30,99 euro

Saturimetro ViATOM notturno

Chiudiamo con un’altra soluzione targata ViATOM, pensata per chi vuole misurare la saturazione anche durante il sonno, per scoprire eventuali disturbi. Si compone di un bracciale con l’unità principale e di un misuratore da infilare al dito come un anello, da collegare alla base principale con il cavetto in dotazione.

I dati possono essere analizzati tramite l’app per scoprire le anomalie e segnalarle al proprio medico. Potete acquistarlo su Amazon a 186,99 euro

I migliori smartwatch/smartband con misurazione SpO2

Se i saturimetri da dito sono semplici da utilizzare ma impossibili da portare tutto il giorno, smartwatch e smartband vengono in soccorso di chi vuole avere sempre a disposizione uno strumento per misurare il livello di ossigeno nel sangue.

Alcuni modelli dispongono nativamente della funzione, altri invece l’hanno ricevuta con aggiornamenti software, ovviamente con l’hardware necessario già presente. Vediamo allora alcuni dei modelli più interessanti in commercio. Va detto che abbiamo selezionato alcuni modelli economici, ma potete consultare le nostre guide alle migliori smartband e ai migliori smartwatch per scoprirne di più.

HONOR Band 5

Costa davvero poco HONOR Band 5, una delle poche a offrire la misurazione della saturazione, grazie a un aggiornamento OTA ricevuto dopo il lancio sul mercato. Leggera, discreta, adatta a qualsiasi occasione, è una smartband che può tracciare le attività sportive, il battito cardiaco e la qualità del sonno.

Potete acquistarla su Amazon a 30,90 euro

Huawei Band 4 Pro

Anche Huawei Band 4 pro ha ricevuto la funzione di saturimetro con un aggiornamento OTA che l’ha resa davvero completa. Abbiamo il ricevitore GPS, il misuratore di battito cardiaco e la funzione di misurazione SpO2.

Completa, compatta, leggera, perfetta per gli sportivi ed economica, qualità che non guastano assolutamente.

La trovate su Amazon a 49,90 euro

Amazfit Band 5

È la sorella gemella di Xiaomi Mi Band 5, con la quale condivide il design e buona parte delle funzioni. Offre però la misurazione del livello dell’ossigeno nel sangue, la misurazione del battito cardiaco e un’ottima autonomia, che da sempre contraddistingue questo genere di prodotti.

Tra le funzionalità anche il supporto ad Amazon Alexa.

La trovate sullo store ufficiale Amazfit a 44,90 euro

Amazfit GTR 2

È il più recente degli smartwatch Amazfit, raccoglie l’eredità di Amazfit GTR che aveva impressionato per la sua ottima autonomia. Bello, elegante, completo con schermo AMOLED, misurazione del battito cardiaco, ricevitore GPS, analisi del sonno e misurazione della saturazione.

L’autonomia raggiunge i 14 giorni, più che accettabile viste le tante funzioni.

È disponibile sullo store ufficiale a 169,90 euro

Questi erano dunque, a nostro avviso, i migliori saturimetri presenti sul mercato, con la guida aggiornata al mese di novembre 2020.