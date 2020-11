In arrivo Amazfit GTS 2 Mini, versione più leggera e sottile di GTS 2

In arrivo Amazfit GTS 2 Mini, versione più leggera e sottile di...

Con un Q3 2020 davvero positivo per Huami, la compagnia cinese più volte legata al destino di Xiaomi si appresta a presentare un nuovo smartwatch: Amazfit GTS 2 Mini. Sì, come avrete sicuramente pensato si tratta di un modello profondamente ispirato al wearable Amazfit GTS 2, ma con alcune differenze decisamente interessanti.

Appuntamento al primo dicembre

Inoltre, come viene svelato su Weibo da Huang Wang, CEO di Huami, la compagnia ha in programma di presentare Amazfit GTS 2 Mini durante la giornata dell’1 dicembre 2020. Secondo quando svelato in un brevissimo video teaser, lo smartwatch dovrebbe essere più leggero, sottile, rifinito e piccolo del modello GTS 2.

Con un pannello touch a colori leggermente tondeggiante, un tasto fisico laterale e con una grande varietà di colori, sembra proprio che lo smartwatch sia indirizzato ad un pubblico giovanile alla ricerca di una soluzione economica e dal design moderno.

Posteriormente è possibile scorgere il sensore HR per il battito cardiaco, impermeabilità pari a 5 ATM (50 metri) e potenzialmente tutta una serie di tecnologie in grado di tracciare gli allenamenti in corso, la qualità del sonno e magari anche l’ossigenazione del sangue (SpO2).

Non è ancora chiaro quale sarà il prezzo finale di Amazfit GTS 2 Mini ma, considerando quello di Amazfit GTS 2 sul sito ufficiale, è probabile che assisteremo ad una correzione di prezzo verso il basso.

