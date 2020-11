Il Black Friday di XIDU porta sconti oltre il 50%, con spedizioni gratuite

Anche XIDU, produttore di notebook e PC del quale vi abbiamo già parlato in passato, ha lanciato la propria promozione relativa al Black Friday con sconti che superano il 50% rispetto al prezzo di listino.

Per la giornata dedicata allo shopping XIDU ha preparato cinque promozioni decisamente interessanti su AliExpress, il noto store online protagonista in questo periodo di numerose offerte promozionali. In alcuni casi potrete ottenere la spedizione dai magazzini italiani, con tempi ridotti rispetto alle spedizioni dalla Cina e la certezza di non pagare tasse o dazi doganali.

XIDU PhilBook Y13 è il più recente dei notebook del brand, con schermo che può essere ruotato di 360 gradi, CPU Intel Core i%, 8-128 GB di memoria e schermo da 13,3 pollici FullHD. Viene spedito dai magazzini italiani, con spina europea, senza costi aggiuntivi. Lo trovate su AliExpress a 434,78 euro.

Se volete un notebook compatto ecco XIDU Tour Pro (qui la nostra recensione), con display touch QHD (2560 x 1440 pixel) da 12,5 pollici, CPU Intel Celeron, 8-128 GB di memoria, lettore di impronte digitali integrato nel tasto di accensione e un’ottima connettività. È in promozione su AliExpress, con spedizione dalla Cina, a 320,45 euro

Cercate un mini PC da mettere in salotto o per creare una postazione domestica per lo smart working? Se non fate i grafici pubblicitari o i creatori di contenuti video, XIDU PhilMac è un’ottima soluzione, dalle linee compatte e dalle prestazioni più che adeguate, con una ricca dotazione, in gradi di gestire due monitor, tra cui anche un monitor 4K. Potete acquistarlo su AliExpress a 158,63 euro, spedito dall’Italia.

Torniamo ai notebook con XIDU PhilBook Max, con schermo touch da 14,1 pollici, 8-128 GB di memoria, schermo che può essere ruotato di 360 gradi per essere trasformato in un tablet. Dispone inoltre di una tastiera retroilluminata e cornici ultrasottili. Lo trovate su AliExpress, spedito dalla Cina, a 301,15 euro.

Chiudiamo con XIDU PhilBook Pro, altro convertibile con schermo touch da 11,6 pollici e risoluzione QHD (2560 x 1440 pixel), ottima connettività, peso di appena 1,5 Kg e un buon numero di porte di espansione. Potete acquistarlo su AliExpress, spedito dalla Cina, a 242,35 euro.

Ricordiamo che trovate tutte le offerte sullo store ufficiale XIDU e sullo XIDU Tech Store dove avrete il riepilogo delle offerte che vi abbiamo presentato.

