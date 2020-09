Pur essendo relativamente sconosciuto sui mercati occidentali, XIDU è un produttore di computer che opera sul mercato fin dal 2014, con migliaia di clienti sia negli store online che in quelli fisici.

Nel corso del 2020, segnato dalla pandemia legata al nuovo coronavirus e dalla necessità di moli lavoratori di svolgere le proprie mansioni da casa, XIDU ha presentato una serie di prodotti che combinano prestazioni e design, il tutto a un prezzo abbordabile.

La visione di XIDU è quella di offrire soluzioni durevoli e di design dedicate allo studio e all’ufficio, strizzando l’occhio anche alle case moderne. Tutti i notebook del produttore cinese sono realizzati in lega di magnesio e alluminio, garantendo un look pregiato pur senza rinunciare a un ottimo prezzo.

Il prodotto più interessante di XIDU però è PhilMac, un mini PC in grado di sostituire in tutto e per tutto un tradizionale PC desktop. PhilMac è in grado di gestire lo streaming video su due schermi 4K, misura appena 120 x 120 x 23 mm e pesa solo 322 grammi e può trovare spazio virtualmente ovunque, senza aggiungere ingombro alla vostra scrivania.

Non meno bello da vedere è XIDU Tour Pro, da noi recensito qualche giorno fa, con uno schermo da 12,5 pollici, lettore di impronte digitali integrato nel tasto di accensione e uno schermo che può essere ruotato di 180 gradi per condividere le informazioni con colleghi o clienti.

XIDU PhilBook Max invece offre uno schermo da 14,1 pollici che può essere ruotato di 360 gradi trasformando il notebook in un grande tablet. Stessa soluzione anche per XIDU PhilBook Pro, pensato per gli studenti: la sua cerniera è in grado di resistere a oltre 200.000 aperture e chiusure, come dimostrano i test condotti dal reparto ricerche e sviluppo della compagnia.

Potete trovare maggior informazioni visitando lo store ufficiale e quello su Amazon utilizzando i link sottostanti.

Informazione Pubblicitaria