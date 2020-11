Realme Watch S arriva in Italia ed è acquistabile a meno di 100 euro

Realme Watch S arriva in Italia ed è acquistabile a meno di...

A distanza di un paio di settimane dal lancio pachistano, Realme Watch S arriva in Italia. Si tratta di uno smartwatch economico con display circolare dotato di varie funzionalità interessanti e un accento sportivo.

Caratteristiche e funzioni di Watch S

Parliamo di uno smartwatch dotato di uno schermo LCD da 1,3 pollici con risoluzione 360 x 360 che integra un rilevatore di luminosità e un ventaglio di sensori fra cui un cardiofrequenzimetro e un lettore capace di stimare il livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2).

All’interno di una scocca in alluminio c’è una batteria da 390 mAh che assicura a Realme Watch S un’autonomia di ben 15 giorni secondo quanto dichiarato dall’azienda. Da segnalare anche la garanzia della certificazione IP68 per la resistenza ad acqua e polvere.

Lato funzioni, lo smartwatch è dotato di 16 modalità sportive fra cui la corsa, il ciclismo, la camminata, il tennis e lo yoga; attività che è possibile ritrovare all’interno dell’app Realme Link sotto forma di resoconto, al fianco di tutti gli altri parametri rilevati dall’orologio (i passi, la frequenza cardiaca, le calorie, e via dicendo).

Non mancano le notifiche smart, la possibilità di gestire la musica, di personalizzare l’orologio con vari quadranti (oltre un centinaio) e di scattare una foto da remoto, funzioni che si aggiungono a tante altre come il monitoraggio del sonno e dell’idratazione, la funzione per trovare il telefono o la meditazione guidata.

Prezzo e uscita di Realme Watch S

Realme Watch S è già disponibile in Italia in nero al prezzo di 79,99 euro, acquistabile con spedizione gratuita su Realme Store da questo link. Per gli studenti è disponibile anche uno sconto del 5%.

