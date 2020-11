Realme Watch S ufficiale con display e batteria migliori e monitor SpO2

Realme Watch S è stato svelato ufficialmente questa mattina: è il secondo smartwatch del sempre più popolare brand cinese e si distingue dal primo modello per la presenza di un display circolare e di diverse migliorie tecniche.

Con una fama in crescita nel mondo degli smartphone, Realme sta iniziando a puntare con decisione anche sul settore dei wearable: dopo il primo Realme Watch e le cuffie true wireless Buds Q e Buds Air Neo, ecco arrivare un secondo indossabile da polso.

Realme Watch S: caratteristiche e funzioni

Realme Watch S si discosta chiaramente dal primo smartwatch del brand, mettendo da parte le forme squadrate e adottando un display circolare più da orologio in senso classico.

In particolare, il device è equipaggiato con uno schermo da 1,3″ con risoluzione di 360×360 pixel, touchscreen e con sensore di luminosità per la regolazione automatica della stessa. Il display è protetto da un vetro Corning Gorilla Glass, anche se non viene specificata la versione (il primo Realme Watch aveva Gorilla Glass 3, dovrebbe essere lo stesso).

Il primo smartwatch di Realme usciva dalla confezione di vendita con 12 watch faces a bordo e, sebbene non si sappia al momento quante ne abbia preinstallate Realme Watch S, il sito ufficiale del produttore sottolinea che nei prossimi mesi ci saranno oltre 100 quadranti disponibili.

Quanto alle altre funzioni salienti del wearable, si segnala il supporto a 16 modalità di allenamento (cyclette e vogatore sono le ultime aggiunte), così come di sensori PPG per il rilevamento del battito cardiaco e SpO2 per il monitoraggio del livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue.

Non mancano poi il monitoraggio del sonno, la funzione che permette di rifiutare le chiamate, Smart Notification e i controlli per musica in riproduzione e fotocamera.

A corredo del tutto, Realme Watch S dispone di una batteria da 390 mAh, che secondo il produttore dovrebbe garantire fino a 15 giorni di autonomia.

Design

Il design di Realme Watch S è sobrio e non si discosta particolarmente da quello di un orologio tradizionale.

Lo smartwatch è realizzato in lega di alluminio e dispone di due tasti sul lato destro per interagire con l’interfaccia.

I cinturini sono in linea con lo stile di uno smartwatch sportivo: sono realizzati in Liquid Silicone e disponibili nelle quattro colorazioni Blue, Orange, Green e Black.

Prezzo e disponibilità

Allo stato attuale, Realme Watch S è stato annunciato per il solo mercato pakistano, dove sarà in vendita dal 14 novembre al prezzo di listino di PKR 14,999 (circa 80 euro al cambio attuale). Per maggiori informazioni sul dispositivo, vi rimandiamo al sito ufficiale pakistano.

Purtroppo al momento non è dato sapere se e quando Realme Watch S verrà commercializzato anche in Italia.