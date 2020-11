Zepp Z svela le sue linee a pochi giorni dalla presentazione

Sarà presentato martedì 17 novembre Zepp Z, il nuovo smartphone del brand che ha debuttato sui mercati internazionali pochi mesi fa con la linea Zepp E, composta da un modello a quadrante circolare e uno a quadrante rotondo.

L’azienda ha rotto gli indugi tramite il proprio profilo Twitter, nel quale ha postato un breve video che lascia intravedere le linee del nuovo dispositivo. Da quello che si può vedere ci troviamo di fronte a un dispositivo completamente diverso dal predecessore, con linee più simili a un cronografo tradizionale piuttosto che a uno smartwatch minimalista.

I tre tasti fisici sul lato destro richiamano immediatamente alla memoria un orologio analogico ma anche al cugino (ormai lontano) Amazfit Stratos, dotato di forme molto simili. Ci sarà dunque un quadrante di forma circolare con una cornice ben visibile, pur se non particolarmente esagerata nelle dimensioni.

Resta da capire se Zepp vorrà portare avanti diverse linee di design, con scelte stilistiche molto differenti tra di loro, o se vorrà piuttosto esplorare varie possibilità al fine di trovare il segmento giusto in cui collocarsi. È possibile infatti che venga mantenuta la linea Zepp E per gli amanti della semplicità e del minimalismo, con la linea Z destinata a chi preferisce linee più aggressive e decise, con un chiaro richiamo ai modelli sportivi.

L’appuntamento è dunque fissato per il 17 novembre, quando Zepp Z sarà presentato e potremo scoprirne la scheda tecnica completa. Il messaggio finale, “With you every moment”, fa pensare alla possibilità che registri le attività sportive così come la qualità del sonno o il battito cardiaco in tempo reale, per essere sempre pronto a fornire i dati essenziali agli utenti.