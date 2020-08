Si chiama Amazfit Zepp E il nuovo smartwatch di Huami, brand diventato famoso prima per essere all’origine della serie Mi Band di Xiaomi e poi per i tantissimi prodotti a marchio Amazfit. Si tratta di un orologio di fascia premium realizzato in due diverse varianti di forma, con caratteristiche al top in ogni componente.

Specifiche di Amazfit Zepp E

Con una scelta che ricorda da vicino quanto avvenuto per Amazfit GTR e Amazfit GTS, il nuovo smartwatch è disponibile in una variante con schermo circolare e una con schermo rettangolare. Le caratteristiche, a parte le dimensioni dello schermo, sono sostanzialmente le stesse.

Amazfit Zepp E in versione circolare ha uno schermo AMOLED da 1,28 pollici (416 x 416 pixel) mentre la versione rettangolare può contare su uno schermo, sempre di tipo AMOLED, da 1,65 pollici con una risoluzione leggermente inferiore (348 x 442 pixel). Identica la batteria, che con una capacità di 188 mAh garantisce circa 7 giorni di autonomia in modalità smartwatch e 15 giorni in modalità orologio standard.

Ricca la dotazione di sensori, che oltre al misuratore del battito cardiaco offre quella dell’ossigeno nel sangue (SpO2) e la misurazione della pressione, per un quadro davvero completo relativo allo stato di salute. Sono inoltre presenti il chip NFC per pagamenti in mobilità e altre operazioni contactless e il rilevamento di 11 modalità sportive, con la possibilità di personalizzare il quadrante dello smartwatch.

Design di Amazfit Zepp E

Dal punto di vista del design la versione rettangolare di Amazfit Zepp E ricorda inequivocabilmente Amazfit GTS, con un singolo pulsante laterale collocato al centro del lato destro. Meno evidenti le cornici con un vetro 3D che va a raccordarsi con la cassa per un effetto visivo molto gradevole.

La variante circolare di Amazfit Zepp E non mostra invece cornici, con un vetro molto curvato ai bordi che conferisce un look particolarmente curato. Anche in questo caso è presente un singolo pulsante sul lato destro. Per entrambi gli smartphone sono disponibili cinturini in pelle o in silicone, fattore che incide lievemente sul prezzo finale.

Prezzi e disponibilità di Amazfit Zepp E

è già in vendita in Cina a 1.499 yuan, circa 190 euro, nella versione con cinturino in silicone e 1.599 yuan, circa 203 euro, per la variante con cinturino in pelle. Il prezzo è lo stesso per la variante circolare o rettangolare. Al momento non ci sono informazioni in merito all’eventuale disponibilità di una variante internazionale dedicata ai mercati occidentali.