EmuOS emula i vecchi sistemi operativi con software e giochi retro

EmuOS è un progetto che racchiude software obsoleto e abandonware come giochi e applicativi pubblicati per PC decenni fa. Si tratta di un progetto interessante per i nostalgici e gli amanti del retro software in generale.

Il sito web di EmuOS funge da archivio storico del software e permette l’accesso al suo intero catalogo via browser. Tra i molti software sono inclusi giochi come Pong, Worms 2, i primi tre capitoli di Quake, Street Fighter Alpha, Doom, Half-Life, Diablo, Command & Conquer 2, Wolfenstein 3D, Tomb Raider, nonché applicativi iconici come WinAmp.

EmuOS emula gli OS vintage via browser

Il look del portale permette di scegliere uno dei tre temi nostalgici ispirati ai sistemi operativi del passato: Windows 95, Windows 98 o Windows ME.

Lo scopo del progetto curato da Emupedia, è quello di servire come meta-risorsa, hub e comunità senza scopo di lucro per coloro che sono interessati principalmente alla conservazione del patrimonio videoludico, raccogliendo, archiviando e conservando digitalmente giochi e software per renderli disponibili online tramite un’interfaccia utente user-friendly che simula diversi sistemi operativi retro per scopi educativi.

EmuOS è avviabile direttamente dal vostro browser semplicemente andando sulla pagina ufficiale del progetto. All’apertura sceglierete quale aspetto grafico vintage desiderate utilizzare e dopo aver atteso relativo il boot del sistema operativo, con tanto di effetto CRT, potrete immergervi nell’atmosfera retro con i software disponibili.

