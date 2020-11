Questo è il nuovo Macbook Air: potente, senza ventola e con Apple Silicon M1

Apple ha scelto la linea Macbook Air come primo computer ad adottare il suo primo processore: l’Apple Silicon M1. L’annuncio è stato fatto durante l’evento “One More Thing”, live in streaming oggi 10 novembre e che ha portato alla luce alcuni nuovi prodotti nonché strategie di Apple sul mondo computer.

Il nuovo Macbook Air è dunque il primo laptop ad adottare il processore Apple Silicon M1, disegnato interamente in casa da Apple per fornire in questo settore la stessa sinergia tra hardware e software che da oltre 10 anni ha contraddistinto gli iPhone.

Caratteristiche tecniche Macbook Air con M1

Si tratta di un laptop sottile, leggero, come da tradizione e con un display da 13,3 pollici di diagonale di tipo Retina, fino a 2 TB di memoria di archiviazione e fino a 16 GB di memoria RAM, in base ovviamente alla variante scelta.

Secondo i numeri di Apple grazie al nuovo processore M1, il sistema dovrebbe essere 3,5 volte più veloce dei modelli precedenti e soprattutto più veloce del 98% dei Notebook venduti durante l’ultimo anno, tutta questa potenza è ancora più incredibile se si considera che non necessita di una ventola per raffreddare i componenti. Le istruzioni di machine learning vengono eseguite 9 volte più velocemente rispetto al precedente modello con Intel mentre la GPU è 5 volte più prestante.

Sul fronte connettività è dotato di tecnologia WiFi 6, 4 porte Thunderbolt Type-C mentre la batteria dovrebbe garantire addirittura 18 ore di utilizzo.

Grande assente è la TouchBar sopra la tastiera, che mancava anche nel precedente modello, mentre è presente il TouchID per sbloccare il laptop semplicemente con l’impronta digitale. Allo stesso modo anche l’hardware della webcam da 720p sembra essere lo stesso con sì, un microfono per ridurre il rumore ambientale, ma nulla più.

Ovviamente, come indicato a inizio evento ma anche alla conferenza per sviluppatori, Apple Macbook Air con M1 supporta le applicazioni sviluppate per iPhone e iPad arricchendo così il parco di applicazioni disponibili.

Prezzi Macbook Air M1

Apple Macbook Air con M1 è già disponibile all’acquisto a partire da 1149 Euro nel modello da 256 GB con GPU a 7 core, oppure 1429 Euro nel modello da 512 GB di memoria interna e GPU 8 Core, sul sito ufficiale.