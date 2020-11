Tutte le Fire TV in offerta su Amazon: a questi prezzi sono imperdibili

Tutte le Fire TV in offerta su Amazon: a questi prezzi sono...

Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, in quest’anno quanto mai anomalo, Amazon ha deciso di anticipare il Black Friday, prolungandone abbondantemente la durata; ebbene tra le offerte di oggi figurano alcuni dei prodotti già più interessanti e apprezzati del colosso dello shopping online: praticamente tutta la line-up Fire TV, Cube incluso.

Se negli anni scorsi le Fire TV Stick di Amazon erano praticamente una scelta obbligata per tutti coloro che volessero rendere smart la propria TV con la minima spesa e senza avere un dispositivo che per funzionare dipendesse dallo smartphone, negli ultimi mesi stanno si sono palesate anche altre soluzioni interessanti. Del confronto tra Fire TV Stick, la vecchia Google Chromecast e la Xiaomi Mi TV Stick vi abbiamo parlato in un contenuto dedicato, invece più di recente Google ha scoperto una carta interessante: la nuova Chromecast con Google TV (ecco la nostra recensione).

Amazon, comunque, non è stata a guardare e anzi nel 2020 ha portato sul mercato un’intera famiglia di nuovi prodotti Fire TV, che adesso comprende Stick per tutte le tasche e anche il più completo Cube, una sorta di punto di incontro tra il mondo Fire TV e quello degli speaker Echo.

Se già normalmente si tratta di prodotti dal costo praticamente irrisorio rispetto a quello che offrono, tenetevi forte: le offerte di oggi prevedono praticamente tutti questi dispositivi ai prezzi più bassi mai registrati.

Offerte Amazon Fire TV del 2 novembre 2020

Senza ulteriori indugi, vediamo subito quali modelli Amazon ha deciso di scontare e a quali prezzi li propone oggi:

