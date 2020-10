TV, smartwatch e tanto altro tra le offerte Amazon del Black Friday anticipato

Amazon ha lanciato quest’oggi, un po’ a sorpresa, l’iniziativa “Black Friday in anticipo“, che porta con sé tantissime offerte su prodotti tech e non solo. In mezzo alle numerose proposte sono infatti disponibili sconti nelle categorie TV, informatica, wearable, accessori e mobilità: andiamo a scoprire quelle più interessanti.

Le offerte Amazon del Black Friday in anticipo

Le offerte Amazon, come spesso capita, comprendono sconti validi solo per un giorno (le cosiddette “Offerte del giorno”), sconti validi per qualche ora (“Offerte lampo”) e proposte disponibili per l’intera durata dell’iniziativa (scorte permettendo). Abbiamo selezionato per voi alcune occasioni interessanti da sfruttare oggi, 26 ottobre, e nei prossimi giorni, suddivise per categoria.

Offerte TV e video Amazon

Offerte informatica Amazon

Offerte smartwatch Amazon

Offerte mobilità elettrica Amazon

Altre offerte Amazon

Queste sono solo alcune delle offerte Amazon del Black Friday in anticipo, che ci accompagneranno all’incirca fino al vero e proprio Black Friday e al conseguente Cyber Monday di fine novembre. Se volete scoprire tutte quelle attualmente disponibili potete seguire il link qui in basso e continuare a seguirci anche attraverso il nostro canale Telegram Prezzi.tech.

