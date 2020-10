Porsche Design Huawei Watch GT2 è il nuovo smartwatch di fascia alta

Davvero ricco di novità l’evento odierno di Huawei nel corso del quale è stato presentato Huawei Mate 40 Pro, il nuovo top di gamma della compagnia cinese. Dalla collaborazione tra Porsche Design e Huawei attiva un nuovo componente della famiglia Huawei Watch GT 2, il più elegante e lussuoso del gruppo.

Porsche Design Huawei Watch GT 2 unisce ancora una volta la tecnologia innovativa di Huawei e la filosofia del design funzionale di Porsche Design, per un dispositivo pronto a stabilire un nuovo standard qualitativo.

Si parte subito col botto, grazie al corpo in titanio che rende chiaramente omaggio alle supercar e la cornice, che riporta l’iconico logo Porsche Design, sembra quasi un tutt’uno con il display. Innovativo anche il cinturino, anch’esso in titanio e che può essere facilmente disassemblato e regolato, per adattarsi a ogni polso. Il tutto con una finitura opaca, ottenuta con un complesso processo di sabbiatura, che conferisce un aspetto davvero pregiato all’insieme.

Sul lato destro dello smartwatch trovano posto due pulsanti fisici, con un profilo rosso, utilizzati per esplorare le impostazioni e le configurazioni del dispositivo. Unici anche i quadranti realizzati da Porsche Design, con uno stile pulito e senza esagerazioni. Il quadrante per la modalità always-on testimonia il passare del tempo in maniera elegante, come si addice a un dispositivo di questo calibro.

Porsche Design Huawei Watch GT 2 riprende, nel quadrante E-PURE, le linee ispirate al Motorsport presenti sul retro di Huawei Mate 40RS, creando un’abbinata perfetta. Non c’è solo design in questo smartwatch, visto che Huawei ha provveduto a fornire la miglior tecnologia disponibile, con una batteria che garantisce due settimane di autonomia.

Sono oltre 100 le modalità sportive supportate, con attività indoor e outdoor, classiche come la corsa o il ciclismo e particolari come golf e arrampicata. E grazie alla resistenza alle immersioni fino a 50 metri potete utilizzarlo senza alcun problema anche in piscina, per i vostri allenamenti di nuoto.

Con TruSeen 4.0+, tecnologia proprietaria di Huawei, la misurazione del battito cardiaca raggiunge livelli di eccellenza, grazie al LED 6 in 1 incastonato nel retro dello smartwatch, realizzato in ceramica. Le lenti sono in zaffiro per un migliore passaggio della luce, a tutto vantaggio della precisione delle misurazioni ottenute.

Il sensore è in gradi di misurare in maniera continua il livello di ossigeno nel sangue, fornendo un valido aiuto per combattere lo stress quotidiano e permettendo di migliorare la qualità del sonno.

Porsche Design Huawei Watch GT 2 sarà disponibile prossimamente a un prezzo non ancora ufficializzato.