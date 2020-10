Acer lancia le nuove gamme di monitor e proiettori LED e laser

Acer non si ferma ai “soli” notebook e Chromebook, ma presenta anche un ampliamento della gamma di monitor, da gaming o classici, e di proiettori LED e laser. La compagnia ha infatti svelato nuovi prodotti della serie Predator, Nitro e non solo: andiamo a scoprirli tutti.

I nuovi monitor da gaming Acer Predator e Acer Nitro

Acer presenta oggi tanti nuovi monitor: si tratta per la precisione di ben nove modelli, molti dei quali da gaming. Partendo proprio da questi ultimi troviamo i nuovi monitor della serie Predator XB3 dotati di display Full-HD (1920 x 1080 pixel) o QHD (2560 x 1440 pixel) con elevati refresh rate e certificazioni VESA DisplayHDR.

Ognuno di essi è stato ottimizzato in base a criteri diversi: XB273U NV è certificato Eyesafe, XB253 GW arriva fino a un refresh rate di ben 280 Hz (overclockabile) e a un tempo di risposta di 0,5 ms, mentre l’XB323U GX mette a disposizione colori particolarmente precisi grazie alla copertura del 99% dello spazio colore Adobe RGB.

Acer Predator XB273U NV è stato progettato per offrire un’esperienza di gioco confortevole: si tratta di uno dei primi monitor da gaming a essere certificato Eyesafe, capace di gestire lunghezze d’onda ad alta energia per filtrare selettivamente la luce blu mantenendo al contempo una qualità del colore nitida e vivida. Il pannello Agile-Splendor IPS QHD da 27 pollici garantisce tempi di risposta di 1 ms e un refresh rate fino a 170 ms.

Acer Predator XB253Q GW mette a disposizione un pannello IPS da 24,5 pollici a risoluzione Full-HD, che può essere overclockato fino alla frequenza di aggiornamento di 280 Hz, con un tempo di risposta fino a 0,5 ms. Si tratta del prodotto ideale per stare al passo anche con le scene d’azione più veloci, come quelle restituite da giochi FPS o di corse.

Acer Predator XB323U GX offre un pannello da ben 32 pollici a risoluzione QHD (2560 x 1440 pixel), con refresh rate di 270 Hz (overclockabile), un tempo di risposta fino a 0,5 ms e certificazione VESA DisplayHDR 600. Grazie alla copertura del 99% dello spazio colore Adobe RGB, il monitor è l’ideale per i giocatori che creano video dei loro gameplay.

Acer Predator X34 GS è un enorme monitor curvo da 34 pollici a risoluzione UWQHD (3440 x 1440 pixel), dotato di pannello IPS Agile-Splendor compatibile con NVIDIA G-SYNC: il refresh rate arriva fino a 180 Hz (overclockabile) e il tempo di risposta a 0,5 ms. VESA DisplayHDR 400 permette di riprodurre immagini nitide e i dettagli più fini, con una copertura dello spettro DCI-P3 pari al 98%. Completa il tutto il doppio altoparlante integrato da 7 W, che elimina la necessità di prodotti esterni.

Acer presenta anche due nuovi modelli della serie Nitro: Acer Nitro XV272U KV e Nitro XV272 LV, entrambi pensati per i giocatori più occasionali. Entrambi sono certificati Eyesafe per prevenire affaticamento agli occhi, con supporto ergonomico che consente di trovare il giusto angolo regolando inclinazione, rotazione, altezza e pivot.

Acer Nitro XV272U KV è un monitor QHD IPS a risoluzione 2560 x 1440 pixel, con refresh rate di 170 Hz e tempo di risposta di 1 ms; Acer Nitro XV272 LV è invece dotato di un pannello Full-HD con refresh rate fino a 165 Hz e copertura del 90% dello spazio colore DCI-P3.

Ecco prezzi e uscita in Italia dei nuovi monitor da gaming Acer Predator e Nitro:

Acer Predator XB273U NV: disponibile da gennaio a partire da 549 euro;

Acer Predator XB253Q GW: disponibile da gennaio a partire da 449 euro;

Acer Predator XB323U GX: disponibile da dicembre a partire da 999 euro;

Acer Predator X34 GS: disponibile da dicembre a partire da 1099 euro;

Acer Nitro XV272U KV: disponibile da dicembre a partire da 449 euro;

Acer Nitro XV272 LV: disponibile da dicembre a partire da 319 euro.

Ecco i monitor Acer B248Y, Acer CBL272U e Acer BL270

Acer presenta anche tre monitor più “tradizionali”: tra gennaio e febbraio 2021 saranno infatti disponibili Acer B248Y, Acer CBL272U e Acer BL270.

Acer B248Y è un monitor ergonomico, certificato TÜV/Eyesafe e dotato di funzioni contro l’affaticamento degli occhio come Acer LightSense e ColorSense. La sua docking station integrata permette di trasformarlo in uno spazio di lavoro a sé state attraverso le porte RJ45 e USB Type-C 100W PD. Il display IPS Full-HD (1980 x 1080 pixel) è montato su un supporto regolabile Ergostand, che semplifica tutte le regolazioni di altezza e inclinazione.

Acer CBL272U è un monitor da 27 pollici certificato TÜV/Eyesafe con pannello QHD (2560 x 1440 pixel), precisione del colore pari a Delta E <1 e copertura della gamma sRGB del 99%. Tra i suoi punti di forza l’angolo di visione di 178 gradi e le funzionalità pensate per la salvaguardia degli occhi, come BlueLightShield Pro e ComfyView.

Acer BL270 è infine un Full-HD con cornici particolarmente sottili, pensate anche per il posizionamento di due monitor affiancati quasi senza discontinuità d’immagine. Dal design pulito e professionale, è l’ideale sia per la casa sia per l’ufficio, e può funzionare con Smart Console App per la riproduzione dei contenuti del telefono.

Ecco i prezzi dei tre monitor per il nostro Paese:

Acer B248Y: disponibile in Italia a febbraio 2021 con prezzi da 349 euro;

Acer CBL272U: disponibile in Italia a gennaio 2021 con prezzi da 319 euro;

Acer BL270: disponibile in Italia a gennaio 2021 con prezzi da 239 euro.

Acer lancia nuovi proiettori LED e laser

Chiudiamo con l’aggiornamento di quattro linee di proiettori, con l’introduzione di nuovi modelli sia LED che laser delle categorie mainstream e di due linee ad alte prestazioni per l’uso aziendale.

Acer VD6510i è un proiettore LED 1080p wireless da 3000 lumen con refresh rate di 120 Hz e copertura colore del 125% della gamma Rec. 709. Il modello PD1530i si presta maggiormente per l’uso nei meeting aziendali ed è in grado di proiettare uno schermo da ben 100 pollici da un distanza inferiore ai 3 metri.

Troviamo poi i modelli della serie Acer XL (XL1220, XL1320W e XL1520), proiettori laser da 3100 lumen che garantiscono risoluzione 1080p, certificazione IP6X contro polvere e corpi estranei e offrono una proiezione verticale e a 360 gradi per adattarsi a qualunque tipologia di spazio. Chiudono le novità i modelli laser Acer UL5630 a ottica ultra corta (120 pollici a 31 cm) e Acer PL7610, PL7610T e PL7510, da 6000 ANSI Lumen e durata di 30.000 ore.

Capitolo prezzi: i proiettori della serie PD saranno disponibili in Italia a partire da 1199 euro, quelli della serie XL da 999 euro; Acer UL5630 arriverà da 1999 euro e Acer PL7610T da 2499 euro.