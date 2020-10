Acer presenta Chromebook Spin 513 e Chromebook Enterprise Spin 513, i primi dotati di piattaforma Qualcomm Snapdragon 7c. I nuovi prodotti sono ovviamente dotati di sistema operativo Chrome OS e puntano molto su peso e design, senza scordarsi prestazioni e connettività.

Ecco Acer Chromebook Spin 513 e Chromebook Enterprise Spin 513

Acer Chromebook Spin 513 è equipaggiato con piattaforma Qualcomm Snapdragon 7c con CPU octa-core Kryo 468 da 8 nm, che assicura secondo la casa produttrice multitasking e reattività decisamente migliorati. Grazie alla GPU Adreno 618 il dispositivo non disdegna lo svago con giochi online e video in streaming, mentre la batteria assicura la copertura di un’intera giornata (fino a 14 ore).

Acer Chromebook Spin 513 dispone di un display touchscreen IPS da 13,3 pollici a risoluzione Full-HD, con vetro Corning Gorilla (anche per il touchpad) e una scocca esterna in alluminio. Una coppia di cerniere che ruotano a 360 gradi fornisce al dispositivo tutta la flessibilità di cui ha bisogno: può funzionare in modalità a conchiglia classica, tablet, display e tenda (per le presentazioni). Il peso è di 1,2 kg e lo spessore non supera i 15,55 mm.

A bordo troviamo poi Wi-Fi 802.11ac con tecnologia 2×2 MIMO, 4G LTE opzionale, due porte USB Type-C con supporto a USB 3.2 Gen 1 (fino a 5 Gbps), DisplayPort e ricarica USB, Bluetooth 5.0 e una porta USB Type-A. Le memorie si spingono fino a 8 GB di SDRAM LPDDR4X e fino a 128 GB di storage interno.

Acer Chromebook Enterprise Spin 513 è la versione pensata per i professionisti: grazie alla registrazione zero-touch, i reparti IT possono collegare i dispositivi automaticamente all’infrastruttura aziendale quando l’utente si connette a Internet. Chrome OS semplifica il lavoro in cloud, aumentando la produttività.

Prezzi e uscita di Acer Chromebook Spin 513 e Enterprise Spin 513

Acer Chromebook Spin 513 (CP513-1H) sarà disponibile in Italia da gennaio 2021 al prezzo di partenza di 429 euro. Acer Chromebook Enterprise Spin 513 sarà invece acquistabile dal mese successivo, febbraio 2021, a partire da 699 euro.