Acer svela i nuovi notebook Swift 3X, Spin, Aspire, TravelMate e Porsche Design

Acer annuncia oggi i nuovi notebook delle serie Swift, Spin, Aspire e TravelMate, sorprendendo con una partnership che partorisce il Porsche Design Acer Book RS. Andiamo a scoprire i prodotti svelati dalla compagnia taiwanese.

Acer lancia le nuove gamme di notebook Swift, Spin, Aspire e TravelMate

Acer Swift 3x accoglie la nuova grafica Intel Iris x3 Max in abbinamento ai processori Intel Core di 11esima generazione, puntando su leggerezza (1,37 kg) e autonomia (fino a 17,5 ore). Il display è un IPS Full-HD da 14 pollici che copre il 72% della gamma cromatica NTSC e raggiunge l’84% del rapporto screen to body. Presenti Wi-Fi 6, USB Type-C, Thunderbolt 4 e USB 3.2 Gen 2.

Vincitore del Red Dot Design Award 2020, Acer Spin 5 è un notebook touchscreen convertibile che pesa solo 1,2 kg e ha uno spessore di 14,9 mm. Può contare su una display ruotabile di 360 gradi con modalità tablet per gli appunti o a conchiglia per la digitazione: lato hardware troviamo processori Intel Core di 11esima generazione (fino a i7) con grafica Iris Xe, display IPS 3:2, porte USB Type-C con certificazione Thunderbolt 4, doppi altoparlanti frontale e una batteria che garantisce fino a 15 ore di autonomia.

Acer Spin 3 mette a disposizione un display IPS da 13,3 pollici 16:10 multitouch fino a risoluzione WQXGA (2560 x 1600 pixel), gli stessi processori Intel Core di 11esima gen del “fratello” maggiore e la Acer Active Stylus, pennino integrato che supporta 4096 livelli di sensibilità alla pressione. Completano il quadro doppio SSD, la coppia di porte Type-C con Thunderbolt 4 e Wi-Fi Killer 1650.

I notebook Acer Aspire 5, lanciati in tre versioni da 14, 15,6 e 17,3 pollici, includono display touchscreen IPS Full-HD con cornici sottili (80% di screen to body), fino a 24 GB di memoria RAM DDR4, SSD PCIe M.2 fino a 1 TB e HDD fino a 2 TB. Non manca il Wi-Fi 6 dual band, per un miglioramento fino a tre volte del throughput medio della rete e una latenza ridotta fino al 75% rispetto al Wi-Fi 5.

Acer presenta anche tre nuovi notebook della serie TravelMate per utenti aziendali e professionisti. Parliamo di Acer TravelMate Spin P4 (convertibile touchscreen), Acer TravelMate P4 (modello tradizionale) e Acer TravelMate P2 (notebook resistente per le giornate di lavoro più impegnative).

La gamma può contare su processori Intel Core di 11esima generazione con grafica Iris Xe o GPU dedicate NVIDIA GeForce MX350, fino a 32 GB di memoria RAM DDR4, SSD PCIe 4 lane, SSD M.2 da 1 TB e batteria fino a 15 ore (Spin P4 e P4) o fino a 13 ore (P2). Tutti e tre i modelli sono dotati di Wi-Fi 6 e connettività 4G LTE con eSIM.

Ecco i prezzi e le date di uscita in Italia di tutti i modelli sopra citati targati Acer:

Acer Spin 5 SP513-55N: disponibile in Italia da gennaio a partire da 1.199 euro;

Acer Spin 3 SP313-51N: disponibile in Italia da febbraio a partire da 1.099 euro;

Acer Swift 3X SF314-510G: disponibile in Italia da gennaio a partire da 1.199 euro;

Acer Aspire A514-54 14″: disponibile in Italia da dicembre a partire da 629 euro;

Acer Aspire A515-56 15.6″: disponibile in Italia da dicembre a partire da 729 euro;

Acer Aspire A517-52 17.3″: disponibile in Italia da gennaio a partire da 849 euro;

Acer TravelMate P2 (TMP214-53): disponibile in Italia da novembre da 759 euro;

Acer TravelMate P4 (TMP414-51): disponibile in Italia da novembre da 899 euro;

Acer TravelMate Spin P4 (TMP414RN-51): disponibile in Italia da novembre da 999 euro.

Arriva anche l’esclusivo Porsche Design Acer Book RS

Dotato dei processori Intel Core i7 di 11esima generazione con grafica Intel Iris Xe, di GPU opzionale NVIDIA GeForce MX350 e di 16 GB di RAM, il Porsche Design Acer Book RS non ha paura di mostrare i muscoli. Il nuovo notebook può contare su un display touchscreen IPS Full-HD da 14 pollici con spazio colore sRGB, ricoperto con uno strato Antimicrobical Corning Gorilla Glass e valorizzato da cornici ultra sottili per uno screen to body del 90%.

Disponibili Wi-Fi 6 dual band, gamma completa di porte (Type-C, Thunderbolt 4 e USB 3.2 Gen 2), sensore di impronte digitali e una batteria che garantisce fino a 17 ore di autonomia e fino a 4 ore con soli 30 minuti di ricarica rapida. Il Porsche Design Acer Travelpack RS è il corredo ideale e comprende mousepad, mouse, borsa e custodia in pelle.

Il Porsche Design Acer Book RS premium package, che comprende notebook, kit da viaggio e mouse, sarà disponibile in Italia con prezzi a partire da 2399 euro.