Google rivede il prezzo di Stadia Premiere Edition con un’offerta

Google Stadia è il servizio di cloud gaming che il colosso di Mountain View ha presentato al mondo lo scorso 19 novembre 2019. Dopo diversi mesi dal suo lancio e alcuni piccoli problemi che hanno caratterizzato il suo arrivo sul mercato, la creatura di Google ha intrapreso il giusto cammino per quanto riguarda l’arrivo di nuovi titoli e nuove feature.

Stadia Premiere Edition a 99,99 euro

Fra i diversi tier disponibili per Google Stadia, il pacchetto Premiere Edition è certamente quello che offre i maggiori vantaggi. In queste ore l’azienda statunitense svela un nuovo prezzo in offerta per quanto riguarda Google Stadia Premiere Edition che passa da 99,99 euro a 79,99 euro.

Ma quali sono i vantaggi offerti da Google Stadia Premiere Edition? In un unico pacchetto, Big G offre ai videogiocatori il meglio che può attualmente dare. Infatti, acquistando Premiere Edition, l’utente potrà portarsi a casa il controller ufficiale, Chromecast Ultra e 1 mese gratuito di Stadia Pro.

In questo modo potrete giocare ai migliori titoli sul mercato a risoluzione 4K sulla TV di casa, godendo anche dell’audio surround 5.1. Ogni mese, finché deciderete di restare in Stadia Pro, avrete anche modo di riscattare gratuitamente diversi giochi direttamente selezionati da Google, oltre a ricevere anche sconti esclusivi per acquistare ulteriori titoli.

Nel caso in cui decideste di interrompere l’abbonamento, perderete l’accesso ai giochi gratuiti offerti da Google – fino al vostro ritorno -, mentre quelli acquistati continueranno ad essere disponibili anche con l’account gratuito.

