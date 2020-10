Huawei Watch GT 2 Pro è disponibile in Italia da oggi

Huawei Watch GT 2 Pro è da oggi disponibile all’acquisto in Italia. Il nuovo smartwatch, presentato durante la recente Huawei Developer Conference 2020, arriva sul mercato in entrambe le versioni (Night Black per i più sportivi e Nebula Grey per un look più classico) e con una promozione speciale.

Huawei Watch GT 2 Pro arriva in Italia

Huawei Watch GT 2 Pro è l’ultimo smartwatch del produttore cinese: dispone di un telaio in titanio e di un quadrante in zaffiro per offrire solidità e resistenza, di un display AMOLED da 1,39 pollici e di un processore Kirin A1, affiancato da 4 GB di RAM e 32 GB di memoria interna. Lato connettività troviamo Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS e tutta una serie di sensori, compreso quello per il monitoraggio del battito cardiaco e per la misurazione del livello di ossigeno nel sangue (SpO2).

Huawei Watch GT 2 Pro è pensato anche per chi pratica sport e include più di 100 modalità di allenamento, tra cui corsa, sci, snowboard e golf, con tanto di assistenza vocale guidata per una sorta di allenatore virtuale personale. Non si dimentica della personalizzazione, in quanto permette di scegliere tra oltre 200 opzioni per la modifica del quadrante: grazie a Huawei Share OneHop Watch Face è possibile trasferire rapidamente le immagini dallo smartphone allo smartwatch.

Prezzo e disponibilità di Huawei Watch GT 2 Pro

Huawei Watch GT 2 Pro è disponibile all’acquisto in Italia al prezzo consigliato di 299,90 euro presso Huawei Experience Store, Huawei Store, Amazon.it e i migliori rivenditori di elettronica. Il produttore cinese, come anticipato, ha pensato a una speciale promozione di lancio: tutti coloro che si porteranno a casa lo smartwatch entro il 20 ottobre 2020 riceveranno inclusi nel prezzo la bilancia intelligente Huawei Smart Scale (dal valore di 49,90 euro) e un mese di abbonamento nelle palestre McFit (valore di 39,90 euro).