Nel corso della giornata inaugurale della Huawei Developer Conference 2020, nella quale è stata annunciata la nuova EMUI, il colosso cinese ha annunciato anche una serie di prodotti hardware disponibili anche nel nostro Paese. Tra le novità assolute abbiamo lo smartwatch Huawei Watch GT 2 Pro e le cuffie Huawei FreeBuds Pro. Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta.

Caratteristiche tecniche di Huawei Watch GT 2 Pro

La scheda tecnica di Huawei Watch GT 2 Pro parte da uno schermo AMOLED da 1,39 pollici con risoluzione di 454 x 454 pixel. All’interno della scocca troviamo un processore Kirin A1, affiancato da 4 GB di RAM e 32 GB di memoria interna.

Manca la connettività Bluetooth ma in compenso abbiamo il Bluetooth 5.1 e il ricevitore GPS/GLONASS per la registrazione delle attività all’aperto. Ricchissima la dotazione di sensori che permettono il monitoraggio del battito cardiaco, del sonno e dello stress, oltre che alla misurazione del livello di ossigeno nel sangue (SpO2).

La misurazione della frequenza cardiaca può avvenire in tempo reale 24 ore su 24 ed è possibile ricevere notifiche in caso di anomalie. La batteria ha una capacità di 455 mAh e garantisce due settimane di autonomia con utilizzo standard. È possibile raggiungere 30 ore di uso continuo del GPS, oppure 24 ore di riproduzione musicale con cuffie Bluetooth e 10 ore di chiamate Bluetooth, dati veramente ottimi.

Design di Huawei Watch GT 2 Pro

Huawei Watch GT 2 Pro è disponibile in due varianti, la più elegante classica con cinturino in pelle e cassa grigia e la sportiva con cassa nera e cinturino dello stesso colore in fluoroelastomero. Il design è circolare, con cassa in titanio e schermo protetto da zaffiro, per ridurre al minimo i rischi di graffi e danneggiamenti.

Non avrete problemi a utilizzarlo in acqua, in piscina, sotto la doccia o al mare, grazie alla resistenza alle immersioni fino a 50 metri. Sul lato destro della cassa sono presenti due pulsanti fisici che possono essere utilizzati sia per accendere e spegnere lo smartwatch ma anche per gestire le varie funzioni. Lo schermo riconosce il tocco singolo, il doppio tocco e la pressione prolungata, per un controllo molto intuitivo.

Funzioni di Huawei Watch GT 2 Pro

Con oltre 100 modalità di allenamento a disposizione Huawei GT 2 Pro è davvero indicato per gli sportivi, che troveranno modo di tracciare le proprie attività sportive. Tra le novità si segnalano la modalità sci, che misura la velocità media, la distanza percorsa, la traiettoria seguita, la pendenza massima con promemoria vocali per garantire la massima sicurezza.

E per gli appassionati di golf è possibile analizzare tempo e velocità dello swing con dimostrazioni visive sul quadrante. Lo smartwatch riesce inoltre a riconoscere in completa autonomia sei modalità di allenamento, avviando la registrazione senza bisogno di interventi da parte dell’utente.

Grazie alla tecnologia Huawei TruSeen 4.0, combinata a una lente LED 6 in 1 e a un vetro posteriore in zaffiro, la misurazione del battito cardiaco diventa ancora più accurata. E in caso di anomalie alla frequenza cardiaca, come aritmie o alte frequenze, lo smartwatch invierà una notifica per informare l’utente.

A disposizione dell’utente ci sono oltre 200 opzioni diverse per la personalizzazione del quadrante, con layout ispirati alle costellazioni e alle fasi lunari e alla natura.

Prezzo e disponibilità di Huawei Watch GT 2 Pro

Huawei Watch GT 2 Pro è disponibile nella versione Night Black, pensata per lo sport, e Nebula Gray per chi cerca una soluzione elegante. Il prezzo al pubblico è di 299,90 euro, mentre la disponibilità sul mercato italiano sarà comunicata nei prossimi giorni.

Caratteristiche tecniche di Huawei FreeBuds Pro

Le cuffie true wireless Huawei FreeBuds Pro sono le prime al mondo dotate di doppia antenna intelligente. Si tratta di una doppia antenna Bluetooth (con standard Bluetooth 5.2) che permette di ottenere una copertura omnidirezionale per avere una connessione ancora più stabile.

Ogni auricolare dispone di una batteria da 55 mAh che garantisce circa 4,5 ore di autonomia in riproduzione musicale con cancellazione del rumore attiva e 7 ore con tale funzione disattivata. Sfruttando la batteria da 580 mAh integrata nel case è possibile raggiungere 20 ore di autonomia con ANC e 30 ore senza riduzione del rumore.

Design di Huawei FreeBuds Pro

Le cuffie Huawei FreeBuds Pro ricordano, dal punto di vista del design, le AirPods Pro. Si tratta quindi di cuffie in-ear con uno stelo esterno molto corto che contiene la batteria. Utilizzando una tecnica utilizzata dai principali produttori di Hi-Fi, Huawei ha introdotto una sospensione dinamica tra l’altoparlante e il driver dinamico, per stabilizzare il sistema acustico, ridurre le vibrazioni e restituire un suono chiaro e pulito.

Di forma ovale la custodia, che non presenta particolari innovazioni nel design e la cui batteria interna può essere ricaricata sia in modalità wireless sia tramite un cavo USB Type-C. Nella confezione di vendita sono presenti tre differenti gommini per adattarsi al meglio alle orecchie.

Il design unico della parte in-ear, unito al rilevamento della vestibilità, permette di trovare la posizione perfetta, a tutto vantaggio dell’esperienza di ascolto.

Funzioni di Huawei FreeBuds Pro

La caratteristica principale delle Huawei FreeBuds Pro è la funzione di cancellazione attiva del rumore. Rispetto ai modelli precedenti in questo caso si tratta di una cancellazione dinamica e intelligente che può raggiungere i 40 decibel. Grazie ai doppi microfoni che identificano il rumore ambientale, è possibile passare automaticamente tra le varie modalità di cancellazione, Ultra Mode, Cozy Mode e General Mode, per assicurare il massimo isolamento.

Tutto questo nella massima sicurezza grazie alla Modalità Aware e Voice More, con i microfoni che aiutano gli utenti a percepire il mondo esterno quando necessario o mentre stanno parlando.

Sono ovviamente presenti i controlli touch, tramite lo stelo: è possibile toccarlo, pizzicarlo o far scorrere il dito per controllare la cancellazione del rumore, regolare il volume, rispondere alle chiamate e controllare la riproduzione multimediale.

Prezzo e disponibilità di Huawei FreeBuds Pro

Le cuffie Huawei FreeBuds Pro saranno disponibili nelle colorazioni Carbon Black, Ceramic White e Silver Frost a 179 euro. Non è ancora nota la disponibilità in Italia.