CrossOver ora consente di eseguire app Windows anche sui Chromebook

I primi Chromebook sono stati progettati per eseguire solo app web, ma alcuni anni fa Google ha aggiunto il supporto per l’esecuzione di app Android e quindi di app Linux.

Ora è possibile eseguire anche molte applicazioni Windows sui Chromebook più recenti con processori Intel grazie al tool CrossOver 20 che non è più in versione beta.

CrossOver ora esegue app Windows anche sui Chromebook

CrossOver è un software disponibile da anni per sistemi Linux e Mac e prima di oggi non è mai uscito dalla versione beta. Dopo che Google ha aggiunto il supporto per l’esecuzione di software Linux sui Chromebook, lo sviluppatore CodeWeavers si è assicurato che il suo prodotto fosse compatibile con lo strumento “Crostini” di Google, un sottosistema Linux che funziona all’interno di Chrome OS.

Prezzi di CrossOver 20 per Chrome OS

CodeWeavers afferma che al momento CrossOver 20 funziona abbastanza bene su Chrome OS, che attualmente è in roll out con la versione 86, pertanto ha deciso di offrire la versione stabile del suo prodotto ai seguenti prezzi una tantum:

40 dollari per la versione corrente

60 dollari per la versione corrente con 12 mesi di supporto e aggiornamenti

500 dollari per supporto e aggiornamenti a vita

Prima di un eventuale acquisto consigliamo di verificare che il vostro Chromebook soddisfi i requisiti richiesti:

Supporto per Linux (la maggior parte dei dispositivi prodotti dal 2019)

Processore Intel

2 GB di RAM

200 MB di spazio libero su disco (oltre allo spazio per le applicazioni da installare)

Un’ultima raccomandazione riguarda il fatto che non tutte le applicazioni Windows sono compatibili con CrossOver, quindi è meglio consultare a priori il database di compatibilità di CodeWeavers per verificare se il software che desiderate eseguire è supportato.

