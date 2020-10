Prezzi bassi e versatilità: ecco i Chromebook in offerta per l’Amazon Prime Day

Prezzi bassi e versatilità: ecco i Chromebook in offerta per l'Amazon Prime...

Le offerte dell’Amazon Prime Day 2020 sono disponibili da ieri e toccano tantissimi prodotti tech e non. In mezzo a tutti questi sconti sono presenti anche i Chromebook, dispositivi dal prezzo contenuto dotati di sistema operativo Chrome OS e pensati (anche) per la mobilità e la flessibilità.

Chromebook in offerta con l’Amazon Prime Day 2020

Questo Amazon Prime Day 2020 è particolarmente ricco di sconti e quest’oggi troviamo diverse offerte anche sui Chromebook. Sono presenti diverse proposte su questi particolari notebook, perfetti per chi è alla ricerca di un prodotto senza pretese e ideale per compiti non troppo esosi, come ad esempio la semplice navigazione web o l’utilizzo di programmi Office.

Le seguenti offerte sono valide per tutta la giornata di oggi, 14 ottobre 2020, salvo esaurimento scorte.

Dato che la questione COVID-19 è tutt’altro che risolta, potrebbe non essere così saggio attendere il Black Friday per i vostri acquisti tecnologici: Amazon potrebbe infatti non lanciare una simile quantità di offerte nel mese di novembre. Vi consigliamo dunque di non aspettare troppo, naturalmente nel caso troviate il dispositivo che fa per voi.

Vi ricordiamo che se siete alla ricerca di altre tipologie di offerte avete a disposizione il nostro live dedicato, il canale Telegram e tutti i nostri speciali linkati qui di seguito.

Offerte per categoria