La Champions League potrebbe arrivare su Amazon Prime Video sul serio

Il calcio per voi è come una religione e non vi perdete mai una partita di Champions League? Se la risposta a questa domanda è affermativa e possedete un account Amazon Prime Video, allora la notizia di oggi non potrà che rendervi felici. Secondo le ultime informazioni pubblicate da Radiocor, sembra proprio che il colosso dell’eCommerce si sia aggiudicato i diritti per trasmettere la migliore partita del mercoledì sera in streaming.

Le partite del mercoledì su Prime Video

L’ufficialità non è stata ancora rilasciata, ma persone informate dei fatti indicano che l’offerta fatta da Amazon sia stata positivamente accolta, portando così il colosso statunitense a trasmettere per la prima volta in Italia 17 partite di calcio all’anno per il triennio 2021-2024. Le indiscrezioni indicano inoltre che l’offerta avanzata dal colosso di Jeff Bezos sia vicina agli 80 milioni di euro a stagione, eventualmente ritenuti congrui per quanto riguarda lo specifico pacchetto di partite del mercoledì sera.

In questo modo, tutti gli utenti muniti di un account Amazon Prime potranno sfruttare il canone di 36 euro l’anno non solo per accedere a tutti i servizi accessori di Amazon, ma anche per guardare le migliori partite di Champions del mercoledì. È molto probabile che apprenderemo ulteriori dettagli sull’accordo nelle ore successive, mentre bisognerà attendere alcuni giorni per scoprire i risultati dell’asta del 15 ottobre a cui partecipano Amazon, Mediaset, Sky e DAZN.

